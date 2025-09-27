Suscribirse

Ganadores del Dorado, Paisita y Caribeña: estos son los resultados de los sorteos día y noche del 27 de septiembre

Conozca los ganadores de cada uno de los sorteos oficiales del sábado, 27 de septiembre.

Redacción Loterías
27 de septiembre de 2025, 4:13 p. m.
Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

En el caso del Dorado, se juega a las 11:00 a.m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la tarde, el sorteo se lleva a cabo a las 3:30 p.m. Para este miércoles 24 de septiembre, los resultados fueron:

Dorado Mañana - 27 de septiembre

  • Premio mayor: 6479.
  • La Quinta: 9.
Resultado EL DORADO MAÑANA Sabado 27 de Septiembre de 2025

Dorado Tarde - 27 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado EL DORADO TARDE Sabado 27 de Septiembre de 2025

Por su parte, el Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día se realiza a la 1:00 p.m. y el de la noche a las 6:00 p.m.

Paisita Día - 27 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado EL PAISITA 1 Sabado 27 de Septiembre de 2025

Paisita Noche - 27 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado EL PAISITA 2 Sabado 27 de Septiembre de 2025

La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

Caribeña Día - 27 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado LA CARIBEÑA DIA Sabado 27 de Septiembre de 2025

Caribeña Noche - 27 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Resultado LA CARIBEÑA NOCHE Sabado 27 de Septiembre de 2025
Contexto: La Antioqueñita Día y Tarde: consulte si ganó en los sorteos de hoy, sábado 27 de septiembre

Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.

