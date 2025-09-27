Ganadores del Dorado, Paisita y Caribeña: estos son los resultados de los sorteos día y noche del 27 de septiembre

Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.

Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Estos son los resultados de los sorteos de Dorado, Paisita y Caribeña. | Foto: Montaje: Semana con fotos de Getty Images

En el caso del Dorado, se juega a las 11:00 a.m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la tarde, el sorteo se lleva a cabo a las 3:30 p.m. Para este miércoles 24 de septiembre, los resultados fueron:

Dorado Mañana - 27 de septiembre

Premio mayor: 6479.

La Quinta: 9.

Dorado Tarde - 27 de septiembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Por su parte, el Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día se realiza a la 1:00 p.m. y el de la noche a las 6:00 p.m.

Paisita Día - 27 de septiembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Paisita Noche - 27 de septiembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

Caribeña Día - 27 de septiembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

Caribeña Noche - 27 de septiembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.