Loterías
Ganadores del Dorado, Paisita y Caribeña: estos son los resultados de los sorteos día y noche del 27 de septiembre
Conozca los ganadores de cada uno de los sorteos oficiales del sábado, 27 de septiembre.
Los juegos de azar son muy populares en Colombia desde hace varios años, pues estos le han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero para cumplir con sus metas y propósitos.
Aunque las probabilidades de ganar no son muy altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
En el caso del Dorado, se juega a las 11:00 a.m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la tarde, el sorteo se lleva a cabo a las 3:30 p.m. Para este miércoles 24 de septiembre, los resultados fueron:
Dorado Mañana - 27 de septiembre
- Premio mayor: 6479.
- La Quinta: 9.
Dorado Tarde - 27 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
Por su parte, el Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día se realiza a la 1:00 p.m. y el de la noche a las 6:00 p.m.
Paisita Día - 27 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
Paisita Noche - 27 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.
Caribeña Día - 27 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
Caribeña Noche - 27 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.