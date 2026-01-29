El sorteo 8325 de la Lotería Chontico volvió a captar la atención de miles de apostadores en Colombia durante la jornada del jueves 29 de enero de 2026. Como es habitual, el juego se desarrolló bajo su modalidad de dos sorteos diarios, Chontico Día y Chontico Noche, manteniendo la expectativa entre quienes siguen de cerca cada resultado.

La dinámica del sorteo conservó el suspenso característico que lo ha convertido en uno de los preferidos por los jugadores. Tras darse a conocer el fallo oficial, la combinación ganadora fue el número 8861, cifra que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre participantes y curiosos.

Al reporte general se sumó también el resultado correspondiente a ‘La Quinta’, cuya balota favorecida fue el número 7, completando así el balance final del sorteo de esta edición de la Lotería Chontico.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 29 de enero de 2026

Premio mayor: 8861-7

Tres últimas cifras: 861

Dos últimas cifras: 61

Número completo: 8861

Última cifra: 7

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 29 de enero de 2026

Premio mayor: Pendiente