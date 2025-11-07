¿Ganó hoy? Consulte los resultados del Chontico Día y Noche de este jueves, 30 de octubre de 2025

Este viernes 7 de noviembre de 2025 se celebró el sorteo número 8242 de la Lotería Chontico Día, una de las rifas más populares y con mayor trayectoria en Colombia.

El juego, que cuenta con dos emisiones diarias (una en la mañana y otra en la noche), brinda a sus participantes más posibilidades de ganar al permitir diferentes combinaciones y montos de apuesta.

En esta edición, el número 1578 fue el favorecido, acompañado por la serie La Quinta número 2. Los ganadores deben recordar que el valor del premio depende tanto de las cifras acertadas como del dinero invertido en el billete.

Lotería Chontico Día | Resultados del sorteo 8242

Premio mayor: 1578.

Tres últimas cifras: 578 .

. Dos últimas cifras: 78 .

. Número completo: 1578 .

. Última cifra: 2.

Lotería Chontico Noche| Resultados del sorteo 8242

Premio mayor: pendiente.

Tres últimas cifras: pendiente.

Dos últimas cifras: pendiente.

Número completo: pendiente.

Última cifra: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se realizará el día sábado, 8 de noviembre, en los horarios habituales.

Resultados últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

6 de noviembre de 2025: 0395 - 1

5 de noviembre de 2025: 0511 - 1

4 de noviembre de 2025: 4137 - 9

Chontico Noche