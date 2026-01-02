¿Inició el año ganando? Números afortunados y resultado de la Lotería Chontico, este viernes 02 de enero de 2026

La expectativa volvió a sentirse entre los apostadores colombianos luego de que se conocieran los resultados oficiales del sorteo 8298 de la Lotería Chontico, realizado el viernes 2 de enero de 2026.

Como es habitual, miles de jugadores estuvieron atentos a los números, con la ilusión intacta de alcanzar el premio mayor.

En esta ocasión, la combinación favorecida fue el 9336, cifra que rápidamente comenzó a replicarse en grupos de aficionados y plataformas digitales dedicadas al seguimiento de los juegos de azar.

Resultados del Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

A ese anuncio se sumó la revelación de la balota correspondiente a “La Quinta”, que resultó ser el número 1, un elemento determinante para quienes analizan cada detalle de sus apuestas.

Su formato accesible, la libertad para escoger números y montos, y la realización de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche) sostienen el interés de un público diverso que, día tras día, mantiene viva la esperanza de cambiar su suerte.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 02 de enero de 2026

Premio mayor: 9336 - 1

Tres últimas cifras: 336

Dos últimas cifras: 36

Número completo: 9336

Última cifra: 1

Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 02 de enero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: pendiente

Última cifra: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 03 de enero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

01 de enero de 2026: 5024 - 8

31 de diciembre de 2025: 2726 - 1

30 de diciembre de 2025: 2777 - 6

Chontico Noche