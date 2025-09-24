Inteligencia artificial destapó los números de la suerte que más han caído en loterías colombianas durante septiembre

A lo largo de la vida, muchas personas se han visto tentadas a participar en juegos de azar, ya sea con cartas, apuestas deportivas o bingo. Estas actividades gozan de gran popularidad en distintos países del mundo, no solo porque representan una oportunidad para obtener dinero de forma rápida, sino también porque son vistas como una alternativa de entretenimiento.

Si bien existen múltiples opciones, en Colombia —y en otros países— los juegos que más reconocimiento han alcanzado son los chances, las loterías y el Baloto. Su éxito se debe a que ofrecen premios millonarios y a que cuentan con diversas categorías y modalidades que resultan atractivas para los apostadores.

En el caso de Colombia, una de las más reconocidas es la Lotería de Boyacá, considerada la más importante del país. Sus sorteos se realizan los sábados y suelen entregar los premios más altos. También destacan la Lotería de Cundinamarca, Medellín, Valle, Bogotá y el propio Baloto, todas muy buscadas por quienes sueñan con transformar su vida gracias a un golpe de suerte.

Las personas que juegan la lotería lo hacen con la ilusión de ganar el premio mayor. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty

De acuerdo con eurekers.com, aunque existen diferentes loterías, la mayoría comparte la misma modalidad de juego: la selección de uno o varios números —ya sea de forma manual o automática— entre una serie determinada que se representa en los boletos. Sin embargo, es importante recordar que, al tratarse de juegos de azar, las probabilidades de ganar son bastante reducidas.

En ese contexto, muchos jugadores se preguntan cuáles son los números y combinaciones más frecuentes durante septiembre de 2025. Para resolver esta inquietud, SEMANA consultó a la inteligencia artificial Gemini de Google, la cual explicó que cada sorteo es independiente y que los resultados anteriores no garantizan tendencias futuras. No obstante, a partir de un análisis de datos, identificó los números que más veces han salido en lo corrido del mes, en su mayoría relacionados con el Baloto: (Cada uno se verificó con los resultados oficiales)

Número 12: apareció en el Baloto del 1 de septiembre y en el Baloto Revancha del 22.

Baloto (1 de septiembre): 01 - 13 - 25 - 33 - 34 - 12

Baloto Revancha (22 de septiembre): 05 - 06 - 12 - 14 - 35 - 12

Número 40: presente en los sorteos del 6 y 13 de septiembre.

Baloto (6 de septiembre): 04 - 08 - 16 - 28 - 40 - 10

- 10 Baloto (13 de septiembre): 01 - 06 - 12 - 25 - 40 - 09

El Baloto es una de las loterías más populares de Colombia. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Baloto

Número 42: salió en el Baloto del 10 de septiembre y en el Baloto Revancha del 6.

Baloto (10 de septiembre): 06 - 28 - 40 - 42 - 43 - 12

- 43 - 12 Baloto Revancha (6 de septiembre): 02 - 15 - 22 - 29 - 42 - 08

Número 28: se repitió en el Baloto del 6 y en el Baloto Revancha del 13 de septiembre.

Baloto (6 de septiembre): 04 - 08 - 16 - 28 - 40 - 10

- 40 - 10 Baloto Revancha (13 de septiembre): 06 - 13 - 14 - 28 - 34 - 13