¿Jugó este miércoles? Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de enero

Este miércoles 7 de enero se llevaron a cabo los sorteos de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor seguimiento en distintas regiones del país y que, a diario, despiertan expectativas entre miles de apostadores que confían en la suerte para transformar su realidad.

Como es habitual, cada una de estas loterías realizó su sorteo en el horario establecido, lo que permitió a los jugadores verificar si los números seleccionados coincidían con los resultados oficiales.

La lotería El Dorado continúa posicionándose por sus atractivos premios y su amplia participación a nivel nacional. En tanto, El Paisita conserva su popularidad gracias a su tradición y cercanía con los jugadores, mientras que La Caribeña sigue consolidándose como una de las opciones preferidas en la región, impulsada por sorteos frecuentes y premios llamativos.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 9642.

La Quinta: 4.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente.

Animal: pendiente.

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente.

La Quinta: pendiente.

Las autoridades recomiendan a los apostadores revisar con atención sus boletos y consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de cada lotería. En caso de resultar ganadores, es fundamental cumplir con los procedimientos y plazos establecidos para el respectivo reclamo de los premios.