Loterías

¿Jugó este miércoles? Estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de enero

En caso de resultar ganador, es importante seguir los procedimientos establecidos para el reclamo de premios.

Redacción Loterías
7 de enero de 2026, 4:34 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 7 de enero. Foto: Montaje de SEMANA con fotos de Getty Images

Este miércoles 7 de enero se llevaron a cabo los sorteos de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar con mayor seguimiento en distintas regiones del país y que, a diario, despiertan expectativas entre miles de apostadores que confían en la suerte para transformar su realidad.

Como es habitual, cada una de estas loterías realizó su sorteo en el horario establecido, lo que permitió a los jugadores verificar si los números seleccionados coincidían con los resultados oficiales.

La lotería El Dorado continúa posicionándose por sus atractivos premios y su amplia participación a nivel nacional. En tanto, El Paisita conserva su popularidad gracias a su tradición y cercanía con los jugadores, mientras que La Caribeña sigue consolidándose como una de las opciones preferidas en la región, impulsada por sorteos frecuentes y premios llamativos.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 9642.
  • La Quinta: 4.
YouTube video Uhf-UTqXan4 thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • Animal: pendiente.

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Las autoridades recomiendan a los apostadores revisar con atención sus boletos y consultar los resultados únicamente a través de los canales oficiales de cada lotería. En caso de resultar ganadores, es fundamental cumplir con los procedimientos y plazos establecidos para el respectivo reclamo de los premios.

