¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este jueves, 19 de febrero de 2026

La lotería Antioqueñita es una de las apuestas más tradicionales de Colombia. Se sortea diariamente en dos ediciones, Día y Tarde, lo que brinda a sus jugadores más oportunidades de participar y optar por atractivos premios.

La mecánica de este juego de azar es bastante sencilla: cada apostador elige una combinación de cuatro cifras entre 0 y 9. A esta fórmula clásica se sumó recientemente la modalidad ‘La Quinta’, que incorpora una balota adicional y amplía las posibilidades de acceder a premios mayores.

Con esta dinámica, en el sorteo número 6329 de este jueves 19 de febrero, la combinación ganadora fue 3657, acompañada por “La Quinta” balota número 0.

Números ganadores de Powerball del miércoles 18 de febrero de 2026

Resultados del sorteo 6329 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3657

Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde, también conocida como La Antioqueñita 2, se lleva a cabo a las 16:00 horas todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultado del sorteo 6330 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: XXX

Quinta balota: X

Super Astro Luna: conozca los números ganadores del miércoles 18 de febrero de 2026

Si se perdió los resultados de los más recientes sorteos de esta lotería, a continuación podrá encontrar un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 18 de febrero de 2026: 7708 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 17 de febrero de 2026: 0915 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 16 de febrero de 2026: 9531 – Quinta balota: 3

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 18 de febrero de 2026: 8167 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 17 de febrero de 2026: 5857 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 16 de febrero de 2026: 1138 – Quinta balota: 2

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se llevará a cabo el viernes, 20 de febrero, a las 10:00 de la mañana y también podrá visualizarse en directo a través del canal de YouTube, La Red Gana.