La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales para el sorteo del sábado 14 de marzo de 2026

Este sábado, 14 de marzo de 2026, se jugó La Antioqueñita en sus dos horarios habituales para La Antioqueñita Día y La Antioqueñita Tarde.

En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

Números ganadores de la lotería de Medellín el viernes 13 de marzo

La Antioqueñita hace parte de la tradición del departamento y se emite diariamente en los siguientes horarios:

La Antioqueñita Día: Lunes a sábado a las 10:00 de la mañana y los domingos/festivos a las 12:00 del mediodía.

La Antioqueñita Tarde: todos los días a las 4:00 de la tarde.

Resultados La Antioqueñita Día hoy, 14 de marzo

Número ganador: 4632

Quinta balota: 2

Resultados La Antioqueñita Tarde hoy, 14 de marzo

Número ganador: (Pendiente)

Quinta balota: (Pendiente)

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

Para jugar La Antioqueñita en sus ediciones de Día o Tarde, se deben seguir los siguientes pasos:

Elija su número: Debe seleccionar un número de 4 cifras (del 0000 al 9999). Defina el valor: Puede apostar desde montos muy bajos (desde unos pocos cientos de pesos). Elija la modalidad: Puede ganar de diferentes formas según cuántas cifras acierte y en qué orden

Estas son las diferentes modalidades: