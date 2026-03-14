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La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales para el sorteo del sábado 14 de marzo de 2026

Estos son los números ganadores para el chance operada por la red Gana, concesionario oficial de las apuestas permanentes en el departamento de Antioquia.

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Redacción Loterías
14 de marzo de 2026, 11:31 a. m.
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde.
Resultados de la Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este sábado, 14 de marzo de 2026, se jugó La Antioqueñita en sus dos horarios habituales para La Antioqueñita Día y La Antioqueñita Tarde.

En cada jornada, miles de participantes ponen a prueba su suerte apostando por sus números favoritos con la esperanza de acertar la combinación ganadora.

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La Antioqueñita hace parte de la tradición del departamento y se emite diariamente en los siguientes horarios:

  • La Antioqueñita Día: Lunes a sábado a las 10:00 de la mañana y los domingos/festivos a las 12:00 del mediodía.
  • La Antioqueñita Tarde: todos los días a las 4:00 de la tarde.

Resultados La Antioqueñita Día hoy, 14 de marzo

Número ganador: 4632

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Quinta balota: 2

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Resultados La Antioqueñita Tarde hoy, 14 de marzo

Número ganador: (Pendiente)

Quinta balota: (Pendiente)

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

Para jugar La Antioqueñita en sus ediciones de Día o Tarde, se deben seguir los siguientes pasos:

  1. Elija su número: Debe seleccionar un número de 4 cifras (del 0000 al 9999).
  2. Defina el valor: Puede apostar desde montos muy bajos (desde unos pocos cientos de pesos).
  3. Elija la modalidad: Puede ganar de diferentes formas según cuántas cifras acierte y en qué orden

Estas son las diferentes modalidades:

  • Directo 4 cifras: Acierta los 4 números en el orden exacto. Paga $4.500 por cada peso apostado.
  • Directo 3 cifras: Acierta las últimas 3 cifras en orden. Paga $400 por cada peso apostado.
  • Combinado: Gana si las 4 cifras que eligió salen en el sorteo, sin importar el orden. (Paga menos que el directo, aprox. $208 por peso).
  • Dos cifras (Pata): Acierta las últimas 2 cifras. Paga $50 por peso.
  • Una cifra (Uña): Acierta la última cifra. Paga $5 por peso.