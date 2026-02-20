Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 20 de febrero

Conozca si su combinación fue la ganadora en el más reciente sorteo de La Antioqueñita.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de febrero de 2026, 10:24 a. m.
Resultado Antioqueñita Día y Tarde.
Resultado Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes, 20 de febrero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas de la mañana y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6331 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este viernes, la combinación ganadora fue la 9655. Además, la quinta bolita que salió fue la 3.

Resultados del sorteo 6331 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 9655
  • Quinta balota: 3
YouTube video MVvHjDbOyM4 thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6332 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video s0IsMIP3zhI thumbnail

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este sábado, 21 de febrero, a las 10:00 de la mañana.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 19 de febrero de 2026: 3657 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 18 de febrero de 2026: 7708 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 17 de febrero de 2026: 0915 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 19 de febrero de 2026: 0115 – Quinta balota: 5
  • Sorteo del 18 de febrero de 2026: 8167 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 17 de febrero de 2026: 5857 – Quinta balota: 1

