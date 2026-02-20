Premio mayor de la Lotería de Bogotá: resultados del sorteo del 19 de febrero de 2026

La suerte volvió a girar este jueves 19 de febrero de 2026 con una nueva edición de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos tradicionales de azar en el país. El sorteo número 2834, que se juega exclusivamente los jueves a las 10:25 p.m., puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

El la combinación ganadora del premio mayor fue:

Número: 5870 .

. Serie: 147.

Desatando expectativa entre quienes adquirieron su billete o fracción para esta jornada.

Un plan de premios millonario

Para este sorteo, el esquema de premios mantuvo su estructura habitual, encabezada por el acumulado principal de 10.000 millones de pesos. Además, el plan incluyó:

Premio mayor: $10.000 millones

$10.000 millones Premio seco: $1.000 millones

$1.000 millones 2 premios secos: $500 millones

$500 millones 3 premios secos: $200 millones

$200 millones 6 premios secos: $50 millones

$50 millones 10 premios secos: $20 millones

$20 millones 30 premios secos: $10 millones

La Lotería de Bogotá se ha caracterizado por ofrecer múltiples opciones de premio, lo que amplía las probabilidades de ganar en diferentes categorías.

En las semanas anteriores, los resultados fueron los siguientes: