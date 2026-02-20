Loterías

Premio mayor de la Lotería de Bogotá: resultados del sorteo del 19 de febrero de 2026

El sorteo 2834 dejó un nuevo millonario en la noche del jueves.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de febrero de 2026, 6:22 a. m.
A las 10:25 p.m. se conoció el número ganador de la jornada.
A las 10:25 p.m. se conoció el número ganador de la jornada. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La suerte volvió a girar este jueves 19 de febrero de 2026 con una nueva edición de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos tradicionales de azar en el país. El sorteo número 2834, que se juega exclusivamente los jueves a las 10:25 p.m., puso en juego un premio mayor de 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

El la combinación ganadora del premio mayor fue:

  • Número: 5870.
  • Serie: 147.

Desatando expectativa entre quienes adquirieron su billete o fracción para esta jornada.

YouTube video 7eK8U8I3tNM thumbnail

Un plan de premios millonario

Para este sorteo, el esquema de premios mantuvo su estructura habitual, encabezada por el acumulado principal de 10.000 millones de pesos. Además, el plan incluyó:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones
  • 3 premios secos: $200 millones
  • 6 premios secos: $50 millones
  • 10 premios secos: $20 millones
  • 30 premios secos: $10 millones

La Lotería de Bogotá se ha caracterizado por ofrecer múltiples opciones de premio, lo que amplía las probabilidades de ganar en diferentes categorías.

En las semanas anteriores, los resultados fueron los siguientes:

  • 12 de febrero de 2026: número 2762 de la serie 465
  • 5 de febrero de 2026: número 2815 de la serie 456
  • 26 de enero de 2026: número 9600 de la serie 121

