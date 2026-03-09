¿Le sonrió la suerte? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche hoy lunes, 9 de marzo de 2026

El Sinuano es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, con sorteos diarios que brindan a los apostadores la oportunidad de ganar importantes premios en dos modalidades: día y noche.

En el sorteo de este lunes, 9 de marzo de 2026, en su edición de la mañana, que se lleva a cabo a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos, la combinación ganadora fue el 4587.

Para ampliar las probabilidades de ganar, esta lotería incluye la balota denominada como “La Quinta”, que en esta ocasión acompañó el resultado de cuatro cifras con el número 6.

Resultados de la lotería Sinuano Día de este lunes, 9 de marzo de 2026

Premio mayor: 4587

La Quinta: 6

Resultados de la lotería Sinuano Noche de este lunes, 9 de marzo de 2026

Premio mayor: (Pendiente)

La Quinta: (Pendiente)

En su edición de la noche, El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos los apostadores pueden conocer el número ganador a las 8:30 p.m.

En caso de ser uno de los ganadores, recuerde que es importante acercarse a reclamar el premio con el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos correspondientes para evitar cualquier contratiempo.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

