¿Le sonrió la suerte? Conozca los números ganadores del Sinuano Día y Noche hoy lunes, 9 de marzo de 2026

Este sorteo es el más importante de la costa caribe colombiana.

Redacción Loterías
9 de marzo de 2026, 2:46 p. m.
Resultados del último sorteo de la lotería Sinuano Día y Noche
El Sinuano es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, con sorteos diarios que brindan a los apostadores la oportunidad de ganar importantes premios en dos modalidades: día y noche.

En el sorteo de este lunes, 9 de marzo de 2026, en su edición de la mañana, que se lleva a cabo a las 2:30 p.m., incluyendo días festivos, la combinación ganadora fue el 4587.

Para ampliar las probabilidades de ganar, esta lotería incluye la balota denominada como “La Quinta”, que en esta ocasión acompañó el resultado de cuatro cifras con el número 6.

Resultados de la lotería Sinuano Día de este lunes, 9 de marzo de 2026

  • Premio mayor: 4587
  • La Quinta: 6
Resultados de la lotería Sinuano Noche de este lunes, 9 de marzo de 2026

  • Premio mayor: (Pendiente)
  • La Quinta: (Pendiente)

En su edición de la noche, El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos los apostadores pueden conocer el número ganador a las 8:30 p.m.

En caso de ser uno de los ganadores, recuerde que es importante acercarse a reclamar el premio con el documento de identidad y cumpliendo con los requisitos correspondientes para evitar cualquier contratiempo.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número -llamado “uña”-.
  • La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
  • Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.