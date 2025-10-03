Los números ‘prohibidos’ para jugar la lotería: inteligencia artificial reveló por qué tienen tan baja probabilidad de ganar

Cuando se trata de ganar dinero de manera sencilla y sin complicaciones, muchas personas recurren a los juegos de azar, una modalidad de entretenimiento presente en varios países. En Colombia, este tipo de juegos ha ganado gran popularidad gracias a los millonarios premios que ofrecen, especialmente por la amplia variedad de chances y loterías disponibles.

De acuerdo con la web oficial de Fedelco, estas son las loterías que operan en el país:

Lotería de Medellín

Lotería del Meta

Lotería del Quindío

Lotería de Risaralda

Lotería de Santander

Lotería del Tolima

Lotería del Valle

Lotería de Bogotá

Lotería de Boyacá

Lotería del Cauca

Lotería Cruz Roja

Lotería de Cundinamarca

Lotería del Huila

Lotería de Manizales

Extra de Colombia

Jugar a la lotería es una actividad arraigada en la cultura y la tradición. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Cada una de ellas cuenta con su propio plan de premios y un horario específico en el que se realiza el sorteo. Esto permite que los jugadores se programen y tengan en el radar el momento en que se transmiten los resultados oficiales. Cabe resaltar que algunas loterías incluso cuentan con dos sorteos en un mismo día.

Más allá de los horarios, lo que realmente atrae a los participantes es la posibilidad de convertirse en ganadores. Sin embargo, muchos creen que existen estrategias que pueden garantizar el éxito, cuando en realidad todo está basado en el azar.

Las supersticiones, creencias populares y mitos han alimentado la idea de que existen números “prohibidos” o de mala suerte, supuestamente con menor probabilidad de resultar ganadores. Para profundizar en este tema, SEMANA consultó con la inteligencia artificial sobre si esto era cierto y cuáles serían esos números con menos opciones de salir favorecidos.

Cada vez, hay más interesados en jugar la lotería. | Foto: Getty Images

Según explicó ChatGPT, los números muy populares o con combinaciones demasiado sencillas no son recomendables, no porque no puedan salir sorteados, sino porque reducen las probabilidades de quedarse con un premio único. Esto se debe a que, al ser tan comunes, es más probable que otras personas también los elijan y, en consecuencia, el premio deba repartirse.

Algunos ejemplos son: (1-2-3-4-5-6), 7, 14, 21, 11.