Loterías
Los números ‘prohibidos’ para jugar la lotería: inteligencia artificial reveló por qué tienen tan baja probabilidad de ganar
SEMANA consultó con ChatGPT para entender por qué existe la creencia de que ciertos números tienen mayor probabilidad de salir.
Cuando se trata de ganar dinero de manera sencilla y sin complicaciones, muchas personas recurren a los juegos de azar, una modalidad de entretenimiento presente en varios países. En Colombia, este tipo de juegos ha ganado gran popularidad gracias a los millonarios premios que ofrecen, especialmente por la amplia variedad de chances y loterías disponibles.
De acuerdo con la web oficial de Fedelco, estas son las loterías que operan en el país:
- Lotería de Medellín
- Lotería del Meta
- Lotería del Quindío
- Lotería de Risaralda
- Lotería de Santander
- Lotería del Tolima
- Lotería del Valle
- Lotería de Bogotá
- Lotería de Boyacá
- Lotería del Cauca
- Lotería Cruz Roja
- Lotería de Cundinamarca
- Lotería del Huila
- Lotería de Manizales
- Extra de Colombia
Cada una de ellas cuenta con su propio plan de premios y un horario específico en el que se realiza el sorteo. Esto permite que los jugadores se programen y tengan en el radar el momento en que se transmiten los resultados oficiales. Cabe resaltar que algunas loterías incluso cuentan con dos sorteos en un mismo día.
Más allá de los horarios, lo que realmente atrae a los participantes es la posibilidad de convertirse en ganadores. Sin embargo, muchos creen que existen estrategias que pueden garantizar el éxito, cuando en realidad todo está basado en el azar.
Las supersticiones, creencias populares y mitos han alimentado la idea de que existen números “prohibidos” o de mala suerte, supuestamente con menor probabilidad de resultar ganadores. Para profundizar en este tema, SEMANA consultó con la inteligencia artificial sobre si esto era cierto y cuáles serían esos números con menos opciones de salir favorecidos.
Según explicó ChatGPT, los números muy populares o con combinaciones demasiado sencillas no son recomendables, no porque no puedan salir sorteados, sino porque reducen las probabilidades de quedarse con un premio único. Esto se debe a que, al ser tan comunes, es más probable que otras personas también los elijan y, en consecuencia, el premio deba repartirse.
Algunos ejemplos son: (1-2-3-4-5-6), 7, 14, 21, 11.
“No existen números realmente imposibles de salir en la lotería. El azar es absoluto. Sin embargo, se habla de ‘números prohibidos’ porque, en la práctica, limitan las probabilidades de quedarse con un premio único y jugoso, ya sea por la saturación de jugadores que los eligen o por estrategias poco efectivas basadas en supersticiones”, detalla la herramienta.