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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este lunes 12 de octubre de 2026

Estas son las combinaciones numéricas ganadoras en el sorteo de hoy.

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Redacción Loterías
12 de octubre de 2026 a las 1:32 p. m.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo.
Chontico Día y Chontico Noche jugaron este lunes festivo. Foto: Getty Images

Este lunes, 12 de octubre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

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Número y signo ganador de Super Astro Luna este domingo, 11 de octubre

El sorteo 8581 dejó como número ganador el 8448 , resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 0.

Resultado de Chontico Día - 12 de octubre

Premio mayor: 8448 - 0

  • Tres últimos: 448.
  • Dos últimos: 48.
  • Cifra completa: 8448 .
  • La Quinta: 0
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Resultado de Chontico Noche - 12 de octubre

Premio mayor: pendiente.

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.
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Este 2 de noviembre de 2024, el sorteo 12438 de la Lotería de Sinuano Día anunció el número ganador del premio mayor de 1.500 millones de pesos, dejando expectantes a miles de jugadores.
¿Jugó El Sinuano? Consulte los resultados del Día y Noche de este domingo, 11 de octubre de 2026

El siguiente sorteo de la lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el martes, 13 de octubre de 2026, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 10 de octubre de 2026: 2154. La Quinta: 8.
  • 10 de octubre de 2026: 7976. La Quinta: 7.
  • 9 de octubre de 2026: 6626. La Quinta: 1.

Chontico Noche

  • 11 de octubre de 2026: 7503. La Quinta: 6.
  • 10 de octubre de 2026: 1305. La Quinta: 6.
  • 9 de octubre de 2026: 7882. La Quinta: 1.