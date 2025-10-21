Lotería
Lotería Cruz Roja: conozca los resultados de este martes 21 de octubre y vea si es uno de los ganadores
Esta es una de las loterías más famosas y efectivas del país.
Redacción Loterías Revista Semana
El martes 21 de octubre de 2025 se celebró el sorteo 3124 de la Lotería Cruz Roja Colombiana, un sorteo que genera alta expectativa entre apostadores de todo el país. A continuación se presentan los resultados y las instrucciones para quienes resultaron favorecidos.
Resultado del premio mayor
El número ganador del premio mayor fue 5703, correspondiente a la serie 093.
El premio mayor de este sorteo asciende a 7.000 millones de pesos colombianos. Además del premio principal, la Lotería de la Cruz Roja entrega múltiples premios secos y opera con un plan de premios alternativo, lo que implica variaciones en los montos y en la cantidad de ganadores para las categorías menores.
Números ganadores de los últimos tres sorteos
- 14 de octubre de 2025: 4636 — serie 225.
- 7 de octubre de 2025: 9865 — serie 096.
- 30 de septiembre de 2025: 0831 — serie 124.
Estos antecedentes muestran la variabilidad típica de los resultados en los sorteos semanales.
¿La Lotería de la Cruz Roja se jugó ese martes?
Sí. El sorteo se realizó con normalidad la noche del martes 21 de octubre. Los sorteos de la Lotería de la Cruz Roja se celebran todos los martes desde aproximadamente las 10:55 p.m., con transmisión por Canal Uno y, adicionalmente, difusión en las redes sociales oficiales de la Lotería.
¿Cómo reclamar el premio?
Si usted tiene un billete ganador (ya sea del premio mayor o de algún premio seco), tenga en cuenta los siguientes pasos y recomendaciones:
- Presente el billete o fracción original; este debe estar en buen estado, sin tachaduras, enmiendas ni alteraciones.
- Reclame dentro del plazo legal establecido; de forma orientativa, la Lotería suele requerir el reclamo dentro de 30 días hábiles posteriores al sorteo para la mayoría de los premios (confirme el plazo exacto con la entidad).
- Premios mayores: generalmente se gestionan directamente en las oficinas centrales de la Lotería de la Cruz Roja.
- Premios menores (secos): a menudo pueden cobrarse en distribuidores autorizados o en puntos de pago oficiales habilitados por la Lotería.