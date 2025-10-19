Suscribirse

Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 18 de octubre de 2025

Luego de una nueva transmisión en vivo, se conocieron las cifras ganadoras del millonario premio.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
19 de octubre de 2025, 11:23 a. m.
La noche estuvo marcada por la emoción de conocer los resultados de la Lotería de Boyacá.
El sorteo 4588 de la Lotería de Boyacá marcó un hito al ofrecer un premio mayor de 15.000 millones de pesos. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty - Lotería de Boyacá

Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.

Para el sábado, 18 de octubre, se realizó el sorteo 4594 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos.

Conozca los resultados del sorteo de este sábado 16 de agosto de la Lotería de Boyacá.
Conozca los resultados del sorteo de este sábado 16 de agosto de la Lotería de Boyacá. | Foto: Canva | Lotería de Boyacá

Resultados del sorteo 4594 de la Lotería de Boyacá

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:

  • Número: 1269
  • Serie: 263
Resultado LOTERIA DE BOYACA Sabado 18 de Octubre de 2025

Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:

  • Sorteo del 11 de octubre de 2025: número 4275 de la serie 069.
  • Sorteo del 4 de octubre de 2025: número 2138 de la serie 169.
  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: número 7888 de la serie 341.
Contexto: ¿Nuevo millonario? Resultados de la Lotería de Boyacá del sábado 11 de octubre

Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también cuenta con secos que permiten que múltiples participantes resulten beneficiados:

  • Premio Mayor: $15.000 millones
  • Premio Fortuna: $1.000 millones
  • Premio Alegría: $300 millones
  • Premio Ilusión: $100–300 millones
  • Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
  • Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores
  • Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Colombia se queda sin subsidios de EE. UU. y Donald Trump lanza dura advertencia: “Estos pagos ya no se realizarán”

2. Registraduría Nacional confirma la apertura de las urnas para elecciones de los Consejos Locales de Juventud

3. Polémico chat de Miguel Quintero, hermano de Daniel Quintero, con armamento: “¿Dónde está dando bala?”

4. Romance en medio del ring: pareja se robó el show en Stream Fighters 4 con emotiva escena y Westcol participó como testigo

5. Donald Trump arremete contra Gustavo Petro y lo califica de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de BoyacáLoterías de hoyJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.