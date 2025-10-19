Loterías
Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 18 de octubre de 2025
Luego de una nueva transmisión en vivo, se conocieron las cifras ganadoras del millonario premio.
Como cada noche, las personas que apostaron su dinero para convertirse en los ganadores de las loterías y juegos de azar que se llevan a cabo en el país, se conectan con las transmisiones en vivo en las que se dan a conocer cada uno de los ganadores.
Para el sábado, 18 de octubre, se realizó el sorteo 4594 de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, con un premio mayor de 15.000 millones de pesos.
Resultados del sorteo 4594 de la Lotería de Boyacá
Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:
- Número: 1269
- Serie: 263
Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:
- Sorteo del 11 de octubre de 2025: número 4275 de la serie 069.
- Sorteo del 4 de octubre de 2025: número 2138 de la serie 169.
- Sorteo del 27 de agosto de 2025: número 7888 de la serie 341.
Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar
Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también cuenta con secos que permiten que múltiples participantes resulten beneficiados:
- Premio Mayor: $15.000 millones
- Premio Fortuna: $1.000 millones
- Premio Alegría: $300 millones
- Premio Ilusión: $100–300 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores
- Premios Valentía: $10 millones (36 secos)