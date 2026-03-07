Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 7 de marzo de 2026

La noche de este sábado, 7 de marzo de 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

Como ocurre cada semana, miles de apostadores estuvieron atentos a los números ganadores con la esperanza de llevarse el premio mayor.

La lotería jugó este sábado, 7 de marzo Foto: Redes sociales/Getty images/Montaje:Semana

Este nuevo sorteo volvió a despertar la ilusión entre los participantes, quienes ven en esta lotería una oportunidad para cambiar su vida y cumplir el anhelado sueño de convertirse en millonarios.

Resultado del premio mayor sábado 7 de marzo de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Número: pendiente

Serie: pendiente

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

Sorteo del 28 de febrero de 2026: número 6594 de la serie 432.

Sorteo del 21 de febrero de 2026: número 6625 de la serie 353.

Sorteo del 14 de febrero de 2026: número 4015 de la serie 164.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera: