Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los números ganadores del sorteo del 7 de marzo de 2026

Consulte los resultados del sorteo más reciente de este popular juego de azar.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de marzo de 2026, 9:41 p. m.
Resultado ganador de la Lotería de Boyacá
Resultado ganador de la Lotería de Boyacá Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

La noche de este sábado, 7 de marzo de 2026, se realizó un nuevo sorteo de la Lotería de Boyacá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

Como ocurre cada semana, miles de apostadores estuvieron atentos a los números ganadores con la esperanza de llevarse el premio mayor.

La lotería jugó este sábado, 11 de octubre
La lotería jugó este sábado, 7 de marzo Foto: Redes sociales/Getty images/Montaje:Semana

Este nuevo sorteo volvió a despertar la ilusión entre los participantes, quienes ven en esta lotería una oportunidad para cambiar su vida y cumplir el anhelado sueño de convertirse en millonarios.

Resultado del premio mayor sábado 7 de marzo de 2026

Número ganador de $15.000 millones

Loterías

Super Astro Sol, sábado 7 de marzo: estos son los números ganadores

Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este sábado, 7 de marzo

Loterías

Lotería Chontico: conozca el resultado de los sorteos día y noche de este sábado, 7 de marzo

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales para el sorteo del sábado 7 de marzo de 2026

Loterías

Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del 7 de marzo

Loterías

Lotería de Risaralda anunció el número ganador que lo puede hacer millonario este viernes 6 de marzo

Loterías

La lotería de Medellín reveló los números ganadores que lo pudieron hacer millonario este viernes 6 de marzo

Loterías

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 6 de marzo de 2026

Loterías

Lotería de Santander, sorteo del viernes 6 de marzo de 2026: ¿Tiene el número ganador del premio mayor?

Loterías

Miloto: números ganadores del sorteo del viernes 6 de marzo de 2026

  • Número: pendiente
  • Serie: pendiente
YouTube video DkGGXgqMJrs thumbnail

Resultados de los 3 últimos sorteos

Las combinaciones ganadoras del premio mayor en los 3 últimos sorteos fueron:

  • Sorteo del 28 de febrero de 2026: número 6594 de la serie 432.
  • Sorteo del 21 de febrero de 2026: número 6625 de la serie 353.
  • Sorteo del 14 de febrero de 2026: número 4015 de la serie 164.

Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: $ 15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $1.000.000.000
  • Premio Alegría: $ 400.000.000
  • Premio Ilusión: $ 300.000.000
  • Premio Esperanza: $ 100.000.000
  • Premio Berraquera: $ 50.000.000
  • Premio Optimismo: $ 20.000.000
  • Premio Valentía: $ 10.000.000

Más de Loterías

Resultados oficiales de Super Astro Sol

Super Astro Sol, sábado 7 de marzo: estos son los números ganadores

La Lotería El Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este sábado, 7 de marzo

Chontico Día y Noche

Lotería Chontico: conozca el resultado de los sorteos día y noche de este sábado, 7 de marzo

La Antioqueñita se emitió en sus dos versiones este sábado.

La Antioqueñita Día y Tarde: resultados oficiales para el sorteo del sábado 7 de marzo de 2026

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 7 de marzo.

Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos fueron los números ganadores del 7 de marzo

Lotería de Risaralda - 27 de febrero de 2026.

Lotería de Risaralda anunció el número ganador que lo puede hacer millonario este viernes 6 de marzo

El sorteo número 4819 se llevó a cabo como es habitual a las 11 de la noche.

La lotería de Medellín reveló los números ganadores que lo pudieron hacer millonario este viernes 6 de marzo

Super Astro Luna, miércoles 14 de enero.

Super Astro Luna: números ganadores del sorteo del 6 de marzo de 2026

Lotería de Santander, 16 de enero de 2026.

Lotería de Santander, sorteo del viernes 6 de marzo de 2026: ¿Tiene el número ganador del premio mayor?

Noticias Destacadas