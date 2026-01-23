Loterías

Lotería de Medellín: conozca si se llevó el premio mayor del viernes 23 de enero de 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes su sorteo semanal con un millonario juego.

Redacción Loterías
24 de enero de 2026, 3:42 a. m.
Una nueva jornada de azar dejó definidos los números ganadores en Medellín.
Una nueva jornada de azar dejó definidos los números ganadores en Medellín. Foto: Getty Images / Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín realizó este viernes 23 de enero de 2026 el sorteo número 4819, uno de los juegos de azar más tradicionales del país. El sorteo se llevó a cabo, como es habitual, a las 11:00 de la noche, y puso en juego su premio mayor de 16.000 millones de pesos colombianos.

Número ganador del sorteo 4819

De acuerdo con el resultado oficial, el premio mayor correspondió al :

  • Número: XXXX
  • Serie: XXX
La Lotería de Medellín recordó que los jugadores deben conservar el billete en buen estado y verificar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite.

Detalle de los premios en juego

Además del premio mayor, el plan de premios del sorteo 4819 incluyó varios incentivos secundarios que también pudieron dejar millonarios a los apostadores:

