Lotería de Medellín: conozca si se llevó el premio mayor del viernes 23 de enero de 2026

La Lotería de Medellín realizó este viernes 23 de enero de 2026 el sorteo número 4819, uno de los juegos de azar más tradicionales del país. El sorteo se llevó a cabo, como es habitual, a las 11:00 de la noche, y puso en juego su premio mayor de 16.000 millones de pesos colombianos.

Número ganador del sorteo 4819

De acuerdo con el resultado oficial, el premio mayor correspondió al :

Número: XXXX

Serie: XXX

La Lotería de Medellín recordó que los jugadores deben conservar el billete en buen estado y verificar cuidadosamente el número y la serie antes de iniciar cualquier trámite.

Detalle de los premios en juego

Además del premio mayor, el plan de premios del sorteo 4819 incluyó varios incentivos secundarios que también pudieron dejar millonarios a los apostadores:

Premio mayor: $16.000 millones

$16.000 millones 2 premios secos: $1.000 millones

$1.000 millones 2 premios secos: $700 millones

$700 millones 2 premios secos: $500 millones

$500 millones 6 premios secos: $100 millones

$100 millones 7 premios secos: $50 millones

$50 millones 10 premios secos: $20 millones

$20 millones 15 premios secos: $10 millones

Estos premios hacen parte del atractivo de la Lotería de Medellín, que cada semana reparte miles de millones entre sus participantes.