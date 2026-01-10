Lotería de Santander, 9 de enero de 2026: ¿Tiene el número ganador para el premio mayor? Descúbralo

El sorteo 5052 de la Lotería de Santander fue el segundo del 2026. Se llevó a cabo este viernes, 9 de enero, a partir de las 11:00 p. m., su horario habitual. El número ganador en esta oportunidad fue el 5358 con la serie 128.

“Puedes comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al comprar más fracciones, aumentas tu participación en el premio total”, escribe en su web oficial la Lotería de Santander.

A continuación, repase cómo se desarrolló el sorteo 5052 de la Lotería de Santander en la transmisión oficial. Recuerde que el próximo sorteo (5053) será el 16 de enero de 2026 a partir de las 11:00 p.m.

Sorteo 5052 de la Lotería de Santander

Número ganador : 5358

: Serie: 128

Últimos tres ganadores en la Lotería de Santander 2025

Repase cómo fue el comportamiento de la Lotería de Santander en los tres sorteos previos al de este viernes, 9 de enero de 2026:

8733 - serie 235 : viernes, 2 de enero de 2026

- : viernes, 2 de enero de 2026 2467 - serie 019 : viernes, 26 de diciembre de 2025

- : viernes, 26 de diciembre de 2025 5539 - serie 251: viernes, 19 de diciembre de 2025

Plan de premios en la Lotería de Santander para este 2026

Son varias formas de ganar las que ofrece la Lotería de Santander. A continuación los diferentes premios que tienen con los valores actualizados para este año que arranca:

Premio mayor : 6.500 millones de pesos

: 6.500 millones de pesos 1 seco: 700 millones de pesos

700 millones de pesos 2 secos : 500 millones de pesos

: 500 millones de pesos 3 secos : 300 millones de pesos

: 300 millones de pesos 4 secos : 200 millones de pesos

: 200 millones de pesos 7 secos : 100 millones de pesos

: 100 millones de pesos 7 secos : 50 millones de pesos

: 50 millones de pesos 10 secos : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos 15 secos : 10 millones de pesos

: 10 millones de pesos 20 secos: 5 millones de pesos

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 8 de enero del 2026

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido“, explica la Lotería de Santander.