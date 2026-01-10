Lotería de Santander, 9 de enero de 2026: ¿Tiene el número ganador para el premio mayor? Descúbralo

El sorteo 5052 de la Lotería de Santander fue el segundo del 2026. Se llevó a cabo este viernes, 9 de enero, a partir de las 11:00 p. m., su horario habitual. El número ganador en esta oportunidad fue el 5358 con la serie 128.
“Puedes comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al comprar más fracciones, aumentas tu participación en el premio total”, escribe en su web oficial la Lotería de Santander.
A continuación, repase cómo se desarrolló el sorteo 5052 de la Lotería de Santander en la transmisión oficial. Recuerde que el próximo sorteo (5053) será el 16 de enero de 2026 a partir de las 11:00 p.m.
Sorteo 5052 de la Lotería de Santander
- Número ganador: 5358
- Serie: 128
Últimos tres ganadores en la Lotería de Santander 2025
Repase cómo fue el comportamiento de la Lotería de Santander en los tres sorteos previos al de este viernes, 9 de enero de 2026:
- 8733 - serie 235: viernes, 2 de enero de 2026
- 2467 - serie 019: viernes, 26 de diciembre de 2025
- 5539 - serie 251: viernes, 19 de diciembre de 2025
Plan de premios en la Lotería de Santander para este 2026
Son varias formas de ganar las que ofrece la Lotería de Santander. A continuación los diferentes premios que tienen con los valores actualizados para este año que arranca:
- Premio mayor: 6.500 millones de pesos
- 1 seco: 700 millones de pesos
- 2 secos: 500 millones de pesos
- 3 secos: 300 millones de pesos
- 4 secos: 200 millones de pesos
- 7 secos: 100 millones de pesos
- 7 secos: 50 millones de pesos
- 10 secos: 20 millones de pesos
- 15 secos: 10 millones de pesos
- 20 secos: 5 millones de pesos
“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido“, explica la Lotería de Santander.