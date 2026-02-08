Loterías

Lotería del Cauca, sábado 7 de febrero de 2026: conozca el número ganador del premio mayor

Repase cómo se desarrolló el sorteo, cuál fue el número ganador, cuándo será la próxima edición y más.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de febrero de 2026, 11:33 a. m.
Lotería del Cauca, - 8 de febrero de 2026.
Lotería del Cauca, - 8 de febrero de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería del Cauca.

En la noche del sábado, 7 de febrero de 2026, en su horario habitual de las 11:00 p.m., se jugó la Lotería del Cauca, esta vez en su sorteo 2597. El número ganador fue el 1156 con la serie 099.

El sorteo 2597 de la Lotería del Cauca se llevó a cabo por medio de los canales oficiales y determinados por la propia entidad. Recuerde que el sorteo 2598 se jugará el próximo sábado, 15 de febrero de 2026.

A continuación, repase cómo se llevó a cabo la transmisión oficial del próximo sorteo. Revise el número ganador y más información sobre esta, una de las loterías más populares en el territorio colombiano.

Sorteo 2597 de la Lotería del Cauca

  • Número ganador: 1156
  • Serie: 099

Plan de premios de la Lotería del Cauca

No solo es el premio mayor. A continuación, repase el plan de premios de la Lotería del Cauca, con los diferentes secos que ofrece y el valor que podría ganar con los mismos:

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Resultados ganadores de Super Astro Luna: números del sorteo del sábado 7 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores del sorteo de Baloto de este sábado, 7 de febrero: conozca si se ganó el acumulado de más de $20 mil millones

Loterías

Resultado del Super Astro Sol este sábado, 7 de febrero: consulte si fue el afortunado ganador de la lotería

Loterías

Lotería El Sinuano: estos son los resultados del sorteo Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Loterías

¿Le pegó al gordo? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 7 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo del Chontico Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Loterías

¿Ganó? Resultados ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de febrero

Loterías

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 31 de enero de 2026

Loterías

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

Loterías

¿Cayó el premio mayor? Resultados de la Lotería del Cauca del 17 de enero de 2026

  • Premio mayor: 8.000 millones de pesos.
  • Un seco de 300 millones de pesos.
  • Un seco de 200 millones de pesos.
  • Dos secos de 100 millones de pesos.
  • Tres secos de 50 millones de pesos.
  • 27 secos de 10 millones de pesos.
Lotería de Risaralda, sorteo 2937 del 6 de febrero: conozca el número ganador

“La Lotería del Cauca tiene como propósito fundamental contribuir eficazmente a la financiación del servicio público de la salud, a través de un plan de premios atractivo y confiable que cumpla las expectativas de sus clientes“, cuenta la entidad en su web oficial.

Más de Loterías

Lotería del Cauca, - 8 de febrero de 2026.

Lotería del Cauca, sábado 7 de febrero de 2026: conozca el número ganador del premio mayor

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

¿Le sonrió la suerte? Resultados ganadores de Super Astro Luna: números del sorteo del sábado 7 de febrero de 2026

Un sorteo realizado este lunes volvió a poner en juego premios millonarios y renovó la expectativa entre los apostadores.

Números ganadores del sorteo de Baloto de este sábado, 7 de febrero: conozca si se ganó el acumulado de más de $20 mil millones

Resultados del Super Astro Sol

Resultado del Super Astro Sol este sábado, 7 de febrero: consulte si fue el afortunado ganador de la lotería

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

Lotería El Sinuano: estos son los resultados del sorteo Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.

¿Le pegó al gordo? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 7 de febrero

Resultados de la lotería Chontico

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo del Chontico Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

¿Ganó? Resultados ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de febrero

Lotería del Risaralda - 6 de febrero de 2026.

Lotería de Risaralda, sorteo 2937 del 6 de febrero: conozca el número ganador

Lotería de Santander - 6 de febrero de 2026.

Lotería de Santander, viernes 6 de febrero: número ganador del sorteo 5056

Noticias Destacadas