Lotería del Cauca, sábado 7 de febrero de 2026: conozca el número ganador del premio mayor

En la noche del sábado, 7 de febrero de 2026, en su horario habitual de las 11:00 p.m., se jugó la Lotería del Cauca, esta vez en su sorteo 2597. El número ganador fue el 1156 con la serie 099.

El sorteo 2597 de la Lotería del Cauca se llevó a cabo por medio de los canales oficiales y determinados por la propia entidad. Recuerde que el sorteo 2598 se jugará el próximo sábado, 15 de febrero de 2026.

A continuación, repase cómo se llevó a cabo la transmisión oficial del próximo sorteo. Revise el número ganador y más información sobre esta, una de las loterías más populares en el territorio colombiano.

Sorteo 2597 de la Lotería del Cauca

Número ganador : 1156

: Serie: 099

Plan de premios de la Lotería del Cauca

No solo es el premio mayor. A continuación, repase el plan de premios de la Lotería del Cauca, con los diferentes secos que ofrece y el valor que podría ganar con los mismos:

Premio mayor: 8.000 millones de pesos.

Un seco de 300 millones de pesos.

Un seco de 200 millones de pesos.

Dos secos de 100 millones de pesos.

Tres secos de 50 millones de pesos.

27 secos de 10 millones de pesos.

“La Lotería del Cauca tiene como propósito fundamental contribuir eficazmente a la financiación del servicio público de la salud, a través de un plan de premios atractivo y confiable que cumpla las expectativas de sus clientes“, cuenta la entidad en su web oficial.