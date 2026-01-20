Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 20 de enero de 2026, sorteo 4739

Loterías

21 de enero de 2026, 4:07 a. m.
Una nueva edición de la Lotería del Huila se llevó a cabo bajo supervisión estatal, tal como lo establece la normativa vigente. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería del Huila

La Lotería del Huila hace acto de presencia este 20 de enero de 2026 con números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en Colombia. Es el tercer sorteo del año. Este juego de azar se lleva a cabo todos los martes en horas de la noche, más exactamente sobre las 10:30 pm, hora colombiana, aunque el ganador del premio mayor se conoce sobre las 11:00 pm.

El número ganador de la Lotería del Huila se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.000 millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas. Siendo el tercer sorteo del año, no caería mal comenzar el 2026 con grandes sumas de dinero.

Vale resaltar que los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Este es otro de los juegos de azar que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Ganador premio mayor de la Lotería del Huila, sorteo 4739

Número: 5108

Serie: 127

“La Lotería del Huila es una institución colombiana con casi 100 años de trayectoria, dedicada a la organización de juegos de suerte y azar a nivel nacional. Con un firme compromiso hacia la innovación y el desarrollo sostenible, la Lotería del Huila se destaca por su transparencia, eficiencia y solidaridad”, dice la Lotería del Huila en su web oficial.

Premios que entrega la Lotería del Huila

Repase los premios que maneja la Lotería del Huila y descubra cómo es su distribución en los distintos secos:

  • Premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos
  • Un seco de 100 millones de pesos
  • Un seco de 60 millones de pesos
  • 10 secos de 20 millones de pesos
  • 15 secos de 10 millones de pesos

Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.

El próximo sorteo de la Lotería del Huila se jugará el día martes, 27 de enero de 2026, a las 10:30 de la noche. Este juego de azar se transmite en vivo por televisión y radio. Los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Los últimos sorteos de la Lotería del Huila

  • 13 de enero de 2026: 3586 / 145
  • 6 de enero de 2026: 2172 / 095
  • 30 de diciembre de 2025: 0307 / 138
  • 23 de diciembre de 2025: 0730 / 071
  • 16 de diciembre de 2025: 6121 / 147
  • 9 de diciembre de 2025: 9490 / 083

El sorteo emitido por la Lotería del Huila se desarrolló de forma regular, manteniendo la atención de quienes siguen este juego tradicional.

