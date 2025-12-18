Lotería del Meta: sorteo del 17 de diciembre de 2025; repase el número ganador

Nuevamente la Lotería del Meta tuvo su desarrollo, como es habitual, este miércoles 17 de diciembre de 2025. Se jugó a partir de las 10:30 p.m. y dejó como ganador el número con la serie .

El próximo sorteo de la Lotería del Meta se llevará a cabo el miércoles, 24 de diciembre, y usted podrá seguir el resultado por medio de los canales oficiales. Además, en SEMANA siempre le traemos el resultado.

Transmisión oficial de este miércoles, 17 de diciembre, en la Lotería del Meta

Número ganador:

Serie:

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, reza en la web oficial de la Lotería del Meta.

Plan de premios en la Lotería del Meta

Además del premio mayor, la Lotería del Meta ofrece diferentes secos donde también puede figurar como ganador.

Premio mayor: $ 1.800.000.000

1 seco: $ 300.000.000

1 seco: $ 200.000.000

3 secos: $ 100.000.000

7 secos: $ 50.000.000

10 secos: $ 20.000.000

20 secos: $ 10.000.000

Últimos tres ganadores de la Lotería del Meta

Número 4732 de la serie 146 : 10 de diciembre de 2025

de la serie : 10 de diciembre de 2025 Número 6624 de la serie 029 : 3 de diciembre de 2025

de la serie : 3 de diciembre de 2025 Número 0119 de la serie 091: 19 de noviembre de 2025

La entidad, como modo de advertencia, añade: “Solo los distribuidores autorizados pueden ofrecerte la auténtica Lotería del Meta. No pierdas la oportunidad de adquirir tu billete en puntos de venta confiables y asegúrate de participar en el próximo sorteo. ¡No esperes más para ser parte de esta emocionante historia de éxito!”