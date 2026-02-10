Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este martes 10 de febrero

La reconocida lotería La Antioqueñita llevó a cabo este martes, 10 de febrero, una nueva jornada de sorteos, en la que los apostadores pudieron participar en sus tradicionales ediciones Día y Tarde, realizadas de manera diaria.

El sorteo matutino, correspondiente al número 6311, se efectuó a las 10:00 a. m., manteniendo la atención de los seguidores de uno de los juegos de azar más populares del país.

En esta ocasión, el número ganador fue el 5690, mientras que en el sorteo adicional de La Quinta la balota favorecida fue el 5.

Resultados del sorteo 6311 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 5690

Quinta balota: 5

Por su parte, la edición vespertina, identificada con e sorteo 6312, se realizó a las 4:00 p. m. y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores consultan los resultados en tiempo real.

Resultados del sorteo 6312 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Resultados recientes

La Antioqueñita Día

Sorteo del 9 de febrero de 2026: 1896 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 8 de febrero de 2026: 4145 – Quinta balota: 4

– Quinta balota: Sorteo del 7 de febrero de 2026: 9503 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 9 de febrero de 2026: 9258 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 8 de febrero de 2026: 6149 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 7 de febrero de 2026: 2481 – Quinta balota: 2

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. Quienes deciden incluir la quinta balota aumentan sus opciones de ganar y de acceder a premios mayores.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará el miércoles, 11 de febrero, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es habitual.