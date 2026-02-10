Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este martes 10 de febrero

Conozca los resultados más recientes de La Antioqueñita, uno de los juegos de azar más seguidos en Colombia.

Redacción Loterías
10 de febrero de 2026, 10:55 a. m.
Resultados lotería La Antioqueñita
Resultados lotería La Antioqueñita Foto: Getty Images y logo oficial de la Lotería La Antioqueñita.

La reconocida lotería La Antioqueñita llevó a cabo este martes, 10 de febrero, una nueva jornada de sorteos, en la que los apostadores pudieron participar en sus tradicionales ediciones Día y Tarde, realizadas de manera diaria.

El sorteo matutino, correspondiente al número 6311, se efectuó a las 10:00 a. m., manteniendo la atención de los seguidores de uno de los juegos de azar más populares del país.

En esta ocasión, el número ganador fue el 5690, mientras que en el sorteo adicional de La Quinta la balota favorecida fue el 5.

Más de 20.000 millones de pesos sorteó el Baloto este lunes 9 de febrero: revise si sus números acertaron

Resultados del sorteo 6311 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 5690
  • Quinta balota: 5
YouTube video j7HPcpTfypw thumbnail

Por su parte, la edición vespertina, identificada con e sorteo 6312, se realizó a las 4:00 p. m. y fue transmitida en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde los jugadores consultan los resultados en tiempo real.

Resultados del sorteo 6312 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video mqxlFnptEb8 thumbnail
Super Astro Luna: conozca los números ganadores del lunes 9 de febrero de 2026

Resultados recientes

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 9 de febrero de 2026: 1896 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 8 de febrero de 2026: 4145 – Quinta balota: 4
  • Sorteo del 7 de febrero de 2026: 9503 – Quinta balota: 2

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 9 de febrero de 2026: 9258 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 8 de febrero de 2026: 6149 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 7 de febrero de 2026: 2481 – Quinta balota: 2

Para participar, los jugadores deben elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. Quienes deciden incluir la quinta balota aumentan sus opciones de ganar y de acceder a premios mayores.

El próximo sorteo de La Antioqueñita Día se realizará el miércoles, 11 de febrero, a las 10:00 a. m., con transmisión en vivo, como es habitual.

