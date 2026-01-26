Loterías

Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del lunes 26 de enero

Cada una de estas loterías cuenta con características propias, pero comparten un mismo objetivo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
26 de enero de 2026, 4:34 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Cada semana, antes de que ruede la balota final, miles de personas repiten el mismo ritual: revisan fechas, interpretan sueños, consultan números “fijos” y cruzan los dedos. En ese universo de expectativas, las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña se consolidan como tres de las más jugadas y comentadas por los apostadores.

Aunque todas parten de una mecánica similar, cada una ha logrado construir una identidad propia. El Dorado, por ejemplo, se asocia con premios llamativos y sorteos frecuentes, una combinación que atrae a quienes prefieren jugar de manera constante y no perder ninguna oportunidad.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4228.
  • La Quinta: 4.
YouTube video jGtO6ZdvZ7M thumbnail

Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita, en cambio, se apoya en la tradición. Es una lotería que muchos jugadores siguen desde hace años y que forma parte de su rutina semanal, transmitida de generación en generación.

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

Desde la región Caribe, La Caribeña aporta un estilo más cercano y popular. Su presencia se siente con fuerza en barrios, tiendas y puntos de venta, donde el sorteo se comenta como si se tratara de un evento colectivo.

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del lunes 26 de enero

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este domingo 25 de enero

Loterías

Baloto: números ganadores del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este sábado 24 de enero

Loterías

Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 25 de enero

Loterías

El Sinuano Día y Noche del domingo 25 de enero: estos son los números ganadores

Loterías

Antioqueñita: consulte aquí los resultados de este domingo 25 de enero de 2026

Loterías

¿Jugó hoy? Consulte el resultado de la Antioqueñita de este sábado, 24 de enero de 2026

Loterías

Resultados Lotería de Santander del viernes 23 de enero de 2026: conozca el número ganador

Loterías

Super Astro Sol: este es el número ganador del sorteo del viernes 23 de enero de 2026

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente.
  • La Quinta: pendiente.

En un contexto en el que el juego responsable es fundamental, las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña continúan adaptándose a los nuevos tiempos, incorporando canales digitales y fortaleciendo sus mecanismos de transparencia para mantener la confianza de los jugadores.

Más de Loterías

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 26 de enero.

Loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña: resultados y números ganadores del lunes 26 de enero

Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.

¿La suerte estuvo con usted? Conozca los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: sorteo del lunes 26 de enero

Juegos de azar

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este domingo 25 de enero

Un sorteo realizado este lunes volvió a poner en juego premios millonarios y renovó la expectativa entre los apostadores.

Baloto: números ganadores del sorteo del sábado 24 de enero de 2026

Super Astro Luna, resultados de hoy

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este sábado 24 de enero

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de diciembre

Resultados y números ganadores de las loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña para este domingo 25 de enero

Sinuano Día y Noche

El Sinuano Día y Noche del domingo 25 de enero: estos son los números ganadores

Lotería La Antioqueñita

Antioqueñita: consulte aquí los resultados de este domingo 25 de enero de 2026

Lotería del Cauca.

Lotería del Cauca: estos fueron los números ganadores del sábado 24 de enero de 2026

El sorteo 4602 concentró la atención de los apostadores con un atractivo plan de premios.

Número ganador de la Lotería de Boyacá para el sorteo del 24 de enero; hay un nuevo millonario en Colombia

Noticias Destacadas