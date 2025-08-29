Loterías
Miloto: números ganadores del sorteo del viernes 29 de agosto de 2025
El sorteo puede ser seguido por medio de Canal Uno desde las 10 de la noche.
Redacción Loterías Revista Semana
Este viernes, 22 de agosto, se llevó a cabo el sorteo número 389 de Miloto, un juego de suerte y azar del Operador Nacional de Juego (ONJ), el cual está dirigido especialmente a un público joven.
Esta lotería tiene una modalidad dirigida principalmente al público juvenil del país, mediante un sistema de juego simple que premia al ciudadano que logre acertar los 5 números ganadores.
Para la noche de hoy, se contó con un acumulado de $550 millones. El premio mayor aumenta tras cada día en que no se presenta un ganador.
Resultados de Miloto, 29 de agosto de 2025
Los números ganadores del sorteo 388 fueron:
- 01- 09- 12- 04- 18
El próximo sorteo de la lotería Miloto se desarrollará el lunes 1 de septiembre, desde las 10 de la noche.El mismo se puede seguir por medio del Canal Uno y de las redes sociales de la marca.
Actualmente, el billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.