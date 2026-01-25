La noche del sábado 24 de enero estuvo marcada por la expectativa entre los jugadores de la Lotería de Boyacá, que realizó su sorteo número 4608 a las 10:45 p. m. El atractivo principal fue un premio mayor sin precedentes, fijado en 15.000 millones de pesos, cifra que mantuvo en vilo a los apostadores.
Número ganador Lotería de Boyacá, sábado 24 de enero de 2026
Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:
- Número: 0395
- Serie: 111
Ganadores de los 3 sorteos anteriores
Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:
- Sorteo del 17 de enero de 2026: número 8227 de la serie 134.
- Sorteo del 10 de enero de 2026: número 9036 de la serie 207.
- Sorteo del 03 de enero de 2026: número 4426 de la serie 095.
Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar
Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también cuenta con secos que permiten que múltiples participantes resulten beneficiados:
- Premio Mayor: $15.000 millones
- Premio Fortuna: $1.000 millones
- Premio Alegría: $300 millones
- Premio Ilusión: $100–300 millones
- Premios Berraquera: 4 premios de $50 millones cada uno
- Premios Optimismo: $20 millones cada uno para 15 ganadores
- Premios Valentía: $10 millones (36 secos)
Cómo reclamar el premio si vive fuera de Tunja
Para aquellos afortunados ganadores que residen fuera de la capital boyacense, el proceso de cobro requiere seguir pasos específicos:
Dirigirse a oficinas autorizadas: Los ganadores deben acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados más cercanos.
Documentación requerida: Premio original diligenciado al respaldo con información del ganador
- Registro RCO-01 Cobro de premios descargado y diligenciado
- Huella digital
- Copia del documento de identidad
- Copia del RUT
- Certificación bancaria (no mayor a 30 días de expedición)
Proceso de envío: El premio y sus soportes son enviados a la Lotería de Boyacá para tramitar el pago según el procedimiento establecido.
Tiempos de pago: El distribuidor envía premios cada 8 días a la lotería de Boyacá. El tiempo estimado para el pago depende del valor del premio y si requiere certificación de autenticidad por parte de la empresa impresora.