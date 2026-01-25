La noche del sábado 24 de enero estuvo marcada por la expectativa entre los jugadores de la Lotería de Boyacá, que realizó su sorteo número 4608 a las 10:45 p. m. El atractivo principal fue un premio mayor sin precedentes, fijado en 15.000 millones de pesos, cifra que mantuvo en vilo a los apostadores.

Número ganador Lotería de Boyacá, sábado 24 de enero de 2026

Número ganador del premio de 15.000 millones de pesos:

Número: 0395

Serie: 111

Ganadores de los 3 sorteos anteriores

Los últimos sorteos de la Lotería de Boyacá han sido:

Sorteo del 17 de enero de 2026 : número 8227 de la serie 134.

: número 8227 de la serie 134. Sorteo del 10 de enero de 2026 : número 9036 de la serie 207.

: número 9036 de la serie 207. Sorteo del 03 de enero de 2026: número 4426 de la serie 095.

Plan de premios: múltiples oportunidades de ganar

Además del premio mayor, la Lotería de Boyacá también cuenta con secos que permiten que múltiples participantes resulten beneficiados:

Premio Mayor : $15.000 millones

: $15.000 millones Premio Fortuna : $1.000 millones

: $1.000 millones Premio Alegría : $300 millones

: $300 millones Premio Ilusión : $100–300 millones

: $100–300 millones Premios Berraquera : 4 premios de $50 millones cada uno

: 4 premios de $50 millones cada uno Premios Optimismo : $20 millones cada uno para 15 ganadores

: $20 millones cada uno para 15 ganadores Premios Valentía: $10 millones (36 secos)

El sorteo 4600 de la Lotería de Boyacá cerró noviembre con un resultado que generó expectativa entre los jugadores. Foto: Getty Images / Lotería de Boyacá

Cómo reclamar el premio si vive fuera de Tunja

Para aquellos afortunados ganadores que residen fuera de la capital boyacense, el proceso de cobro requiere seguir pasos específicos:

Dirigirse a oficinas autorizadas: Los ganadores deben acudir a las oficinas de distribución o puntos de venta autorizados más cercanos.

Documentación requerida: Premio original diligenciado al respaldo con información del ganador

Registro RCO-01 Cobro de premios descargado y diligenciado

Huella digital

Copia del documento de identidad

Copia del RUT

Certificación bancaria (no mayor a 30 días de expedición)

Proceso de envío: El premio y sus soportes son enviados a la Lotería de Boyacá para tramitar el pago según el procedimiento establecido.

Tiempos de pago: El distribuidor envía premios cada 8 días a la lotería de Boyacá. El tiempo estimado para el pago depende del valor del premio y si requiere certificación de autenticidad por parte de la empresa impresora.