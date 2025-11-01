Suscribirse

Número ganador de la Lotería de Santander: repase el sorteo del viernes 31 de octubre de 2025

Le contamos el número ganador, plan de premios y cuándo será el próximo sorteo.

Redacción Loterías
1 de noviembre de 2025, 10:54 a. m.
Lotería de Santander - 31 de octubre de 2025.
Lotería de Santander - 31 de octubre de 2025. | Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: logo Lotería de Santander.

Este viernes, 31 de octubre de 2025, tuvo lugar el sorteo número 5042 de la Lotería de Santander. Se jugó a partir de las 11:00 p.m., como es habitual, y dejó como número ganador el 6728 con la serie 017. Los canales oficiales del evento llevaron a cabo la transmisión.

Transmisión oficial del sorteo 5042 de la Lotería de Santander

  • Número ganador: 6728
  • Serie: 017
YouTube video player
Contexto: ¿Es uno de los ganadores? Resultado de la lotería Chontico del viernes 31 de octubre de 2025

La Lotería de Santander es una de las más reconocidas en el territorio colombiano. Numerosos participantes prueban su suerte semana a semana, esperando obtener la combinación ganadora para el premio mayor.

Plan de premios de la Lotería de Santander:

  • 1 Premio Mayor: $10.000 millones de pesos colombianos
  • 1 Seco: S$1.000 millones de pesos colombianos
  • 2 Secos: $100 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $50 millones de pesos colombianos
  • 5 Secos: $20 millones de pesos colombianos
  • 5 secos: $10 millones de pesos colombianos
  • 15 secos: $5 millones de pesos colombianos

Estos fueron los últimos tres números ganadores

Recomendaciones

“Puedes comprar una, dos o las tres fracciones de un billete. Al comprar más fracciones, aumentas tu participación en el premio total“, señala la web oficial de la Lotería de Santander.

Además, recalcan la conservación: “Guarda el billete en un lugar seguro y asegúrate de no dañarlo, ya que se requiere en buen estado para reclamar el premio”.

Finalmente, en caso de reclamación: “Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido“.

En SEMANA le contamos, cada viernes, cuál fue el resultado de la Lotería de Santander.

