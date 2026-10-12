Número y signo ganador de Super Astro Luna este lunes festivo, 12 de octubre

Este lunes festivo, 12 de octubre de 2026, a las 8:30 p. m., se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, uno de los juegos de suerte y azar que despierta interés entre los apostadores colombianos.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este lunes 12 de octubre de 2026

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 6764

Los últimos tres dígitos: 764.

Los últimos dos dígitos: 64.

El signo zodiacal ganador es: Aries.

Miles de jugadores en el país aspiran a ganar millones de pesos al acertar el número de cuatro cifras en el orden establecido y el signo zodiacal elegido.

Cómo participar en Super Astro Luna

Participar en Super Astro Luna requiere elegir una combinación de números y un signo zodiacal:

Seleccionar un número: Cada jugador debe escoger cuatro cifras, desde el 0000 hasta el 9999.

Escoger un signo del zodiaco: La apuesta se completa al asociar el número con uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de cada apuesta puede ser de mínimo 500 pesos y alcanzar un máximo de 10.000 pesos por jugada.