Suscribirse

Loterías

Números ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy, domingo 7 de diciembre: resultados del sorteo

Las principales loterías arrojaron los números victoriosos en cada sorteo de este cierre de semana.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
7 de diciembre de 2025, 7:43 p. m.
Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 30 de septiembre.
Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña del 7 de diciembre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Cada jornada de lotería en Colombia despierta ilusión y expectativa entre quienes buscan una oportunidad para transformar su realidad. El 7 de diciembre, Día de las Velitas, no fue la excepción: en distintas zonas del país, miles de apostadores siguieron de cerca los números ganadores, con la esperanza puesta en ese golpe de suerte capaz de cambiarlo todo.

En la región occidental, el sorteo del Paisita volvió a ocupar un lugar especial entre los jugadores de Antioquia. Gracias a su tradición y a las múltiples formas de apuesta —que incluyen desde el número directo hasta combinaciones más específicas— este juego continúa siendo uno de los favoritos.

Con cada resultado, aumenta la emoción de quienes confían en que su cifra elegida puede convertirse en la próxima ganadora.

Contexto: Domingo de suerte: conozca los números ganadores de la Lotería Chontico Día y Noche del 7 de diciembre

Paisita Día

  • Premio mayor: 2778
  • La Quinta: 4
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 DOMINGO 07 de Diciembre 2025

Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • Animal: Pendiente

Mientras tanto, en la costa Caribe, el sorteo de La Caribeña reafirmó su popularidad. Con un público fiel en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, esta modalidad sigue destacándose por la magnitud de sus premios y por el ambiente festivo que la rodea. Para muchos jugadores de la región, cada anuncio de resultados es un momento cargado de expectativa.

La Caribeña Día

  • Premio mayor: 5050
  • La Quinta: 5
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del DOMINGO 07 de Diciembre de 2025.

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

En la capital del país, la Lotería El Dorado volvió a atraer la atención de los apostadores. Reconocida por su formalidad y por la constancia de sus premios diarios, esta lotería presentó una nueva combinación ganadora que fue seguida en tiempo real por cientos de capitalinos. Su sistema de verificación y los canales digitales oficiales permiten consultar los números con total confianza, reforzando la credibilidad del sorteo.

Dorado Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

De este modo, el 7 de diciembre quedó marcado por la emoción, las esperanzas renovadas y la ilusión de miles de colombianos. Revisar los resultados se convirtió en un ritual de optimismo donde, como siempre, la suerte fue la encargada de decidir el desenlace final.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Andrea Petro respondió a polémica por viceministro de Igualdad, que la llamó “hp” y “descarada”, igual que a su mamá

2. SEMANA conoció el estado de salud del gimnasta Jossimar Calvo, tras salir herido por ataque explosivo en Norte de Santander

3. Luis Alfonso hizo importante anuncio y destapó lamentable situación: “Me duele”

4. “La unión es fundamental y esa tiene que ser la consigna, como lo ha dicho el presidente Uribe”: Andrés Forero, cabeza de lista al Senado del Centro Democrático

5. Una fuga de agua en el Museo del Louvre dañó cientos de documentos de la biblioteca de antigüedades egipcias

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Caribeña NocheLoterías Colombia hoyResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.