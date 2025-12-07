Cada jornada de lotería en Colombia despierta ilusión y expectativa entre quienes buscan una oportunidad para transformar su realidad. El 7 de diciembre, Día de las Velitas, no fue la excepción: en distintas zonas del país, miles de apostadores siguieron de cerca los números ganadores, con la esperanza puesta en ese golpe de suerte capaz de cambiarlo todo.

En la región occidental, el sorteo del Paisita volvió a ocupar un lugar especial entre los jugadores de Antioquia. Gracias a su tradición y a las múltiples formas de apuesta —que incluyen desde el número directo hasta combinaciones más específicas— este juego continúa siendo uno de los favoritos.

Con cada resultado, aumenta la emoción de quienes confían en que su cifra elegida puede convertirse en la próxima ganadora.

Paisita Día

Premio mayor: 2778

La Quinta: 4

Paisita Noche

Premio mayor: Pendiente

Animal: Pendiente

Mientras tanto, en la costa Caribe, el sorteo de La Caribeña reafirmó su popularidad. Con un público fiel en ciudades como Barranquilla, Cartagena y Santa Marta, esta modalidad sigue destacándose por la magnitud de sus premios y por el ambiente festivo que la rodea. Para muchos jugadores de la región, cada anuncio de resultados es un momento cargado de expectativa.

La Caribeña Día

Premio mayor: 5050

La Quinta: 5

La Caribeña Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente

En la capital del país, la Lotería El Dorado volvió a atraer la atención de los apostadores. Reconocida por su formalidad y por la constancia de sus premios diarios, esta lotería presentó una nueva combinación ganadora que fue seguida en tiempo real por cientos de capitalinos. Su sistema de verificación y los canales digitales oficiales permiten consultar los números con total confianza, reforzando la credibilidad del sorteo.

Dorado Noche

Premio mayor: Pendiente

La Quinta: Pendiente