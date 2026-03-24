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Números ganadores de la lotería El Sinuano de hoy martes, 24 de marzo: cifras cargadas de suerte

Un nuevo sorteo se jugó y salió a la luz el resultado ganador de esta jornada.

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Redacción Loterías
24 de marzo de 2026, 3:54 p. m.
Sorteo del 24 de marzo de 2026
Sorteo del 24 de marzo de 2026 Foto: Montaje Semana

Este martes, 24 de marzo, se llevó a cabo una nueva jornada de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más conocidos en Colombia, que cada día reúne a miles de apostadores atentos a los números ganadores con la esperanza de obtener premios atractivos.

Como es costumbre, el sorteo se realizó en dos momentos diferentes de la jornada: una edición durante el día y otra en la noche. En ambas modalidades, los participantes tienen la oportunidad de ganar dependiendo del número seleccionado y el tipo de apuesta realizada, una dinámica que ha contribuido a que esta lotería sea una de las favoritas por su facilidad y rapidez para participar.

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Resultados de El Sinuano Día del 24 de marzo

  • Número ganador de cuatro cifras: 5131
  • La Quinta: 6
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Resultados de El Sinuano Noche del 24 de marzo

  • Número ganador de cuatro cifras: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Los resultados oficiales pueden consultarse por medio de los canales autorizados, en los puntos de venta habilitados y también a través de diversas plataformas digitales especializadas. Asimismo, se recomienda a los jugadores verificar cuidadosamente los números ganadores antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

Con el paso del tiempo, la Lotería El Sinuano se ha mantenido como una tradición diaria para muchos colombianos, quienes participan de manera responsable y esperan que la suerte esté de su lado en cada nuevo sorteo.

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