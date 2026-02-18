Loterías

Números ganadores de los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde de este 18 de febrero: estos fueron los resultados del miércoles

Si acierta las cinco balotas, puede ganarse hasta más de mil millones de pesos con este importante juego de azar.

18 de febrero de 2026, 10:08 a. m.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde.
Lotería La Antioqueñita Día y Tarde. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este miércoles, 18 de febrero de 2026, se realizó una nueva jornada del tradicional sorteo de La Antioqueñita, un juego que se ha consolidado como uno de los más atractivos para los aficionados a las apuestas.

Con sus dos versiones —una en horas de la mañana y otra en la tarde—, esta rifa volvió a atraer la atención de quienes confían en la suerte y en sus números de siempre.

Durante la jornada, el interés se mantuvo en alto, pues miles de jugadores suelen participar, esperando que sus combinaciones sean las ganadoras. Este popular juego de azar, que ya hace parte de la cultura antioqueña, sigue consolidándose como una de las alternativas favoritas dentro del mundo de las apuestas regionales.

El mecanismo consiste en elegir cuatro cifras entre el 0 y el 9. No obstante, en las ediciones más recientes se incorporó una quinta balota, lo que amplió las opciones de ganar y añadió un toque extra de emoción al sorteo.

En la edición 6327 de La Antioqueñita Día, correspondiente al sorteo matutino de este miércoles, la combinación ganadora fue la 7708. Además, la quinta bolita que salió fue la 4.

Resultados del sorteo 6327 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 7708
  • Quinta balota: 4
YouTube video u31BZalc-oE thumbnail

Por su parte, la versión de la tarde está programada para las 4:00 p. m., y como de costumbre, puede ser vista en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana.

Esta transmisión en directo se ha convertido en una de las herramientas más prácticas para que los jugadores verifiquen al instante los números ganadores.

Resultado del sorteo 6328 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video Q6hW4Y3kuV0 thumbnail
Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 17 de febrero de 2026: 0915 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 16 de febrero de 2026: 9531 – Quinta balota: 3
  • Sorteo del 15 de febrero de 2026: 2834 – Quinta balota: 8

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 17 de febrero de 2026: 5857 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 16 de febrero de 2026: 1138 – Quinta balota: 2
  • Sorteo del 15 de febrero de 2026: 7243 – Quinta balota: 1

El cronograma de sorteos continúa sin pausa: la próxima edición de La Antioqueñita Día se llevará a cabo este jueves, 19 de febrero, a las 10:00 de la mañana.

Noticias Destacadas