Números ganadores de los sorteos El Paisita, La Caribeña y El Dorado de este domingo, 8 de febrero: cifras cargadas de suerte

Se jugó una nueva jornada en la que un resultado ganador entregaría una jugosa suma de dinero.

8 de febrero de 2026, 7:22 p. m.
Resultados de El Dorado, Paisita y Caribeña
Dentro de la amplia variedad de opciones, El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como referentes, cada una con una identidad propia que logra conectar de manera particular con sus seguidores.

El Dorado suele asociarse con la idea de un golpe de suerte inmediato. Su principal atractivo está en la posibilidad de obtener recursos de forma rápida para resolver compromisos económicos, cumplir metas aplazadas o aliviar presiones financieras, razón por la cual mantiene una base de jugadores fieles.

En el caso de El Paisita, su fortaleza radica en el vínculo emocional que construye con el público. Esta lotería se distingue por su tradición y cercanía, siendo la preferida de quienes apuestan por números ligados a vivencias personales, fechas importantes o recuerdos significativos.

Por su parte, La Caribeña proyecta una energía más festiva y dinámica, inspirada en el carácter alegre de la región Caribe. Su estética colorida y optimista atrae a quienes ven el juego como una experiencia positiva, marcada por el entusiasmo, la buena vibra y la esperanza constante.

Resultados sorteos de este 8 de febrero de 2026

El Paisita Día

  • Premio mayor: 5876
  • La Quinta: 7
El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Dorado Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

