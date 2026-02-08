Combinación ganadora del Chontico Día y Noche: conozca los números que salieron en el sorteo de este domingo, 8 de febrero

Este domingo, 8 de febrero de 2026, la Lotería Chontico volvió a captar la atención de miles de colombianos con la realización de su sorteo número 8335, una cita que, como ya es costumbre, no pasó desapercibida entre los apostadores.

El juego mantuvo su esquema habitual de dos rondas por día (Chontico Día y Chontico Noche), una dinámica que sigue generando expectativa y mantiene en vilo a quienes prueban suerte a diario.

Tras la publicación de los resultados oficiales, el número que se robó todas las miradas fue el 1535. La combinación empezó a circular rápidamente entre los jugadores y no tardó en convertirse en tema de charla.

La jornada se completó con el resultado de “La Quinta”, cuya balota fue el número 8, cerrando así un nuevo capítulo de este clásico juego de azar que sigue vigente en todo el país.

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 8 de febrero de 2026

Premio mayor: 1535 - 8

Tres últimas cifras: 535

Dos últimas cifras: 35

Número completo: 1535

Última cifra: 5

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 8 de febrero de 2026

Premio mayor: XXX - X

Tres últimas cifras: XXX

Dos últimas cifras: XX

Número completo: XXX

Última cifra: X

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes, 9 de febrero, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

7 de febrero de 2026: 6712 - 7

6 de febrero de 2026: 2122 - 3

5 de febrero de 2026: 1431 - 8

Chontico Noche