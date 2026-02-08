Loterías

Combinación ganadora del Chontico Día y Noche: conozca los números que salieron en el sorteo de este domingo, 8 de febrero

Descubra cuáles fueron las cifras que salieron en los dos sorteos de esta nueva jornada.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de febrero de 2026, 6:39 p. m.
Lotería Chontico Día y Noche.
Lotería Chontico Día y Noche. Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este domingo, 8 de febrero de 2026, la Lotería Chontico volvió a captar la atención de miles de colombianos con la realización de su sorteo número 8335, una cita que, como ya es costumbre, no pasó desapercibida entre los apostadores.

El juego mantuvo su esquema habitual de dos rondas por día (Chontico Día y Chontico Noche), una dinámica que sigue generando expectativa y mantiene en vilo a quienes prueban suerte a diario.

Tras la publicación de los resultados oficiales, el número que se robó todas las miradas fue el 1535. La combinación empezó a circular rápidamente entre los jugadores y no tardó en convertirse en tema de charla.

La jornada se completó con el resultado de “La Quinta”, cuya balota fue el número 8, cerrando así un nuevo capítulo de este clásico juego de azar que sigue vigente en todo el país.

Loterías

Número afortunado de la lotería de Boyacá: resultado ganador de este 7 de febrero

Loterías

Lotería del Cauca, sábado 7 de febrero de 2026: conozca el número ganador del premio mayor

Loterías

¿Le sonrió la suerte? Resultados ganadores de Super Astro Luna: números del sorteo del sábado 7 de febrero de 2026

Loterías

Números ganadores del sorteo de Baloto de este sábado, 7 de febrero: conozca si se ganó el acumulado de más de $20 mil millones

Loterías

Resultado del Super Astro Sol este sábado, 7 de febrero: consulte si fue el afortunado ganador de la lotería

Loterías

Lotería El Sinuano: estos son los resultados del sorteo Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Loterías

¿Le pegó al gordo? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 7 de febrero

Loterías

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo del Chontico Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este martes 3 de febrero

Loterías

Resultados del primer Chontico día y noche de febrero: revise el número ganador de ambos sorteos

Lotería del Cauca, sábado 7 de febrero de 2026: conozca el número ganador del premio mayor

Resultados de la Lotería Chontico Día de hoy, 8 de febrero de 2026

Premio mayor: 1535 - 8

  • Tres últimas cifras: 535
  • Dos últimas cifras: 35
  • Número completo: 1535
  • Última cifra: 5
YouTube video _yQQUlOemdY thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 8 de febrero de 2026

Premio mayor: XXX - X

  • Tres últimas cifras: XXX
  • Dos últimas cifras: XX
  • Número completo: XXX
  • Última cifra: X
YouTube video ULmcsN0gBVE thumbnail
¿Le sonrió la suerte? Resultados ganadores de Super Astro Luna: números del sorteo del sábado 7 de febrero de 2026

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día lunes, 9 de febrero, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 7 de febrero de 2026: 6712 - 7
  • 6 de febrero de 2026: 2122 - 3
  • 5 de febrero de 2026: 1431 - 8

Chontico Noche

  • 7 de febrero de 2026: 6114 - 1
  • 6 de febrero de 2026: 4953 - 8
  • 5 de febrero de 2026: 5241 - 0

Más de Loterías

Chontico Día y Noche

Combinación ganadora del Chontico Día y Noche: conozca los números que salieron en el sorteo de este domingo, 8 de febrero

Lotería de Boyacá, 17 de enero de 2026.

Número afortunado de la lotería de Boyacá: resultado ganador de este 7 de febrero

Lotería del Cauca, - 8 de febrero de 2026.

Lotería del Cauca, sábado 7 de febrero de 2026: conozca el número ganador del premio mayor

Montaje / Persona celebra por ganar la lotería / Logo Super Astro Luna

¿Le sonrió la suerte? Resultados ganadores de Super Astro Luna: números del sorteo del sábado 7 de febrero de 2026

Un sorteo realizado este lunes volvió a poner en juego premios millonarios y renovó la expectativa entre los apostadores.

Números ganadores del sorteo de Baloto de este sábado, 7 de febrero: conozca si se ganó el acumulado de más de $20 mil millones

Resultados del Super Astro Sol

Resultado del Super Astro Sol este sábado, 7 de febrero: consulte si fue el afortunado ganador de la lotería

Sinuano Día y Noche se juega todos los días.

Lotería El Sinuano: estos son los resultados del sorteo Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Lotería La Antioqueñita - 28 de diciembre de 2025.

¿Le pegó al gordo? Consulte los resultados oficiales de la Antioqueñita Día y Tarde de este sábado, 7 de febrero

Resultados de la lotería Chontico

¿La suerte estuvo con usted? Descubra los resultados del sorteo del Chontico Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

¿Ganó? Resultados ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 7 de febrero

Noticias Destacadas