Números ganadores del Baloto del sábado 28 de febrero: revise si usted se llevó el premio mayor del sorteo

Una nueva cifra se reveló, permitiendo que los apostadores se ilusionen con un jugoso premio millonario.

Redacción Loterías
1 de marzo de 2026, 5:54 a. m.
El Baloto sigue sorprendiendo con las cifras de sus sorteos.
Este sábado, 28 de febrero de 2026, el número ganador del Baloto, con un acumulado de 24.400 millones de pesos, y la modalidad Revancha, con 16.700 millones de pesos, fueron revelados.

Resultados del Baloto

Acumulado de $24.400 millones

  • Números: 07 - 11 - 15 - 19 - 41
  • Superbalota: 09

Resultado del Baloto Revancha

Premio mayor de $16.700 millones

  • Números: 03 - 04 - 19 - 25 - 42
  • Superbalota: 15

¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Quienes deseen participar deben comprar un billete y escoger cinco cifras distintas entre el 1 y el 43. Luego, se elige una superbalota con un número del 1 al 16. Si la combinación seleccionada coincide en su totalidad con la ganadora, el jugador podrá quedarse con el premio mayor.

Adicionalmente, existe la opción de jugar la Revancha, para la cual se debe pagar un valor adicional de 3.000 pesos. Esta modalidad permite volver a competir utilizando los mismos números, brindando una nueva oportunidad de ganar.

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

  • Tiquete original: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.
  • Documento de identidad vigente: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

