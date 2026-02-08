Loterías

Números ganadores del sorteo de Baloto de este sábado, 7 de febrero: conozca si se ganó el acumulado de más de $20 mil millones

Este importante juego de azar ya jugó su último sorteo y las combinaciones ganadoras ya se conocieron.

Redacción Loterías
8 de febrero de 2026, 11:28 a. m.
Resultados del Baloto y Revancha
Resultados del Baloto y Revancha

Este sábado, 7 de febrero de 2026, se realizó el sorteo 2615 del Baloto, uno de los juegos de azar más importantes del país, con un acumulado que superó los 20.800 millones de pesos.

En paralelo, la modalidad Baloto Revancha puso en juego un premio mayor estimado en 14.900 millones de pesos, despertando gran expectativa entre los apostadores.

Resultados del sorteo 2615 del Baloto y Baloto Revancha

De acuerdo con el sorteo correspondiente a este sábado, estos fueron los resultados oficiales:

Resultados del Baloto – 7 de febrero de 2026

  • Premio mayor: 20.800 millones de pesos
  • Número ganador: 09 26 31 12 27
  • Súper balota: 03
Resultado del Super Astro Sol este sábado, 7 de febrero: consulte si fue el afortunado ganador de la lotería

Resultados del Baloto Revancha – 7 de febrero de 2026

  • Premio mayor: 14.900 millones de pesos
  • Número ganador: 05 07 27 12 13
  • Súper balota: 04
El Baloto se juega exclusivamente los lunes, miércoles y sábados, y cada sorteo define si el acumulado continúa creciendo o si finalmente hay un nuevo multimillonario en Colombia.

Lotería El Sinuano: estos son los resultados del sorteo Día y Noche de este sábado, 7 de febrero

Números de los últimos sorteos del Baloto

En los tres sorteos anteriores al de este miércoles, los números ganadores fueron los siguientes:

Últimos 3 sorteos del Baloto (con Súper balota)

  • 4 de febrero de 2026: 16 - 25 - 29 - 36 - 38 | Súper balota: 15
  • 2 de febrero de 2026: 08 - 13 - 18 - 30 - 41 | Súper balota: 12
  • 31 de enero de 2026: 06 - 09 - 11 - 16 - 26 | Súper balota: 09

Últimos 3 sorteos del Baloto Revancha (con Súper balota)

  • 4 de febrero de 2026: 01 - 08 - 10 - 19 - 26 | Súper balota: 09
  • 2 de febrero de 2026: 06 - 08 - 19 - 21 - 30 | Súper balota: 09
  • 31 de enero de 2026: 08 - 12 - 20 - 24 - 36 | Súper balota: 04

El próximo sorteo del Baloto y Baloto Revancha se llevará a cabo el lunes, 9 de febrero de 2026.

Noticias Destacadas