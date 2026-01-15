Loterías

Resultado de la lotería de Bogotá: sorteo del 15 de enero de 2026

Un premio mayor de alto valor volvió a estar en juego en la más reciente jornada de sorteos.

Redacción Loterías
16 de enero de 2026, 3:34 a. m.
El juego semanal se desarrolló bajo el esquema habitual definido por la entidad.
El juego semanal se desarrolló bajo el esquema habitual definido por la entidad. Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 15 de enero de 2026 un nuevo sorteo correspondiente a su programación semanal, que se lleva a cabo todos los jueves a las 10:25 de la noche. En esta ocasión, miles de apostadores estuvieron atentos al resultado del sorteo número 2829, cuyo premio mayor asciende a 10.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor

  • El número ganador del premio mayor fue el 3649
  • Con la serie: 188

resultado que define a los nuevos ganadores de uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

La última jornada del año estuvo acompañada por la revisión masiva de billetes en todo el país.
La expectativa volvió a concentrarse en la capital con una nueva edición del sorteo oficial. Foto: Lotería de Bogotá / Getty

Historial reciente de resultados de la Lotería de Bogotá

En los últimos sorteos, la Lotería de Bogotá ha entregado premios millonarios con los siguientes números y series:

  • 8 de enero de 2026: número 2661, serie 449
  • 31 de diciembre de 2025: número 6497, serie 457
  • 24 de diciembre de 2025: número 2636, serie 450

Estos resultados sirven como referencia para quienes siguen de cerca el comportamiento de los números y participan semana tras semana.

Plan de premios vigente para el sorteo

Además del premio mayor de 10.000 millones de pesos, la Lotería de Bogotá contempla un amplio esquema de premios secos, distribuidos de la siguiente manera:

  • 1 Premio Seco de $1.000 millones
  • 2 Premios Secos de $500 millones
  • 3 Premios Secos de $200 millones
  • 6 Premios Secos de $50 millones
  • 10 Premios Secos de $20 millones
  • 30 Premios Secos de $10 millones

Este plan permite que más jugadores tengan la posibilidad de resultar favorecidos en cada sorteo.

Noticias Destacadas