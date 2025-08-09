Suscribirse

Resultado del Super Astro Sol: sorteo del sábado 9 de agosto de 2025

Este sorteo se realiza de lunes a sábado.

Redacción Loterías
10 de agosto de 2025, 1:00 a. m.
Resultado Super Astro Sol19 de julio
Conozca los resultados del último sorteo del Super Astro Sol. | Foto: Captura de pantalla de youtube @superastro9759

Este sábado, 9 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el 7039, signo Libra.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

  • 4 cifras: 7039
  • 3 cifras: 039
  • 2 cifras: 39
Contexto: Lotería La Caribeña Día y Noche: resultados de los sorteos del sábado 9 de agosto de 2025

Números ganadores de los recientes sorteos de la lotería

  • Agosto 8 de 2025: sorteo 5205 - número 5224 - signo Virgo.
  • Agosto 6 de 2025: sorteo 5204 - número 8022 - signo Acuario.
  • Agosto 2 de 2025: sorteo 5201 - número 3071 - signo Aries

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Los jugadores pueden apostar a su número y signo favorito, buscando ganar premios según el número de aciertos y el valor de su apuesta.

Las loterías ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, compre en los puntos oficiales.

Para aumentar las posibilidades de ganar, se recomienda jugar con regularidad, pero siempre manteniendo un presupuesto fijo para evitar gastos excesivos.

Contexto: Lotería Chontico Día y Noche: resultados del último sorteo del 9 de agosto de 2025

Elegir números menos populares es otra gran opción, ya que muchos jugadores suelen elegir números basados en fechas especiales, como la fecha de fallecimiento de reconocidos cantantes.

Otra opción es considerar jugar en grupo, lo que le permitirá adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque deba dividir el premio, las probabilidades de ganar aumentan.

