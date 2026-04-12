Resultado lotería Sinuano Día y Noche del sorteo de este domingo, 12 de abril

Este domingo, 12 de abril, jugó el sorteo 13.487 de El Sinuano Día y el premio mayor por $1.500 millones fue el 4502 - 1.
Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores.
Resultado de El Sinuano Día
A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:
- Número ganador de cuatro cifras: 4502
- Quinta balota: 1
Resultado de El Sinuano Noche
A continuación, el resultado de El Sinuano Día con las diferentes combinaciones:
- Número ganador de cuatro cifras: pendiente
- Quinta balota: pendiente
¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?
Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.
Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:
- Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
- Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.
- La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
- Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.