Resultado Super Astro Sol hoy 8 de noviembre 2025: Último sorteo, número y signo ganador

Último sorteo del Super Astro Sol, juego de azar que se emite todos los días, de lunes a sábado, desde las 4:00 pm de Colombia.

William Horacio Perilla Gamboa

8 de noviembre de 2025, 8:06 p. m.
Montaje | Hombre sonriendo por ganar la lotería. | Foto: Creative Getty Images

En la tarde del sábado 8 de noviembre se realizó el sorteo 5281 del Super Astro Sol, un juego de azar que se emite de lunes a sábado desde las 4:00 pm, hora colombiana. Sus premios pueden alcanzar hasta 42 mil veces lo apostado y con cuatro cifras más un signo zodiacal, bastará para ganar millones de pesos.

Día a día miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar los millonarios premios, en caso de acertar a la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de su preferencia, le será suficiente. Incluso puede alcanzar un buen botín solamente con los cuatro números, si apuesta sin importar los signos.

Cabe recordar que este es uno de los juegos de azar más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos eligiendo el valor que considere para ganar, comenzando desde los 500 hasta los 10 mil pesos colombianos.

Para participar, el apostador debe comprar un tiquete con el valor de su preferencia. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte, para conquistar el botín mayor de la apuesta.

Resultados Super Astro Sol, sábado 8 de noviembre 2025

  • Para esta jornada, el número ganador es: 0038
  • Los últimos tres dígitos: 038
  • Los últimos dos dígitos: 38
  • Y el signo zodiacal ganador es: Piscis

