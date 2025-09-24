Loterías
Resultados de chances en Colombia hoy, 24 de septiembre: números ganadores del Dorado, Paisita y Caribeña en los sorteos día y noche
Cada una de estas loterías realiza dos sorteos al día, lo que incrementa las probabilidades de ganar.
Los juegos de azar despiertan la ilusión en las personas y, a través de la suerte, ofrecen la posibilidad de cambiar sus vidas con premios millonarios que pueden dejar estas modalidades. En Colombia, uno de los más reconocidos es el chance.
Su popularidad radica en su versatilidad, ya que permite jugar con apuestas mínimas, lo que lo hace accesible para todo tipo de personas. Con montos muy bajos se puede participar y, al mismo tiempo, mantener la expectativa de ganar una suma mucho mayor.
De acuerdo con chancescolombia.com, este juego consiste en un sorteo diario compuesto por cuatro baloteras, cada una con 10 balotas numeradas del 0 al 9. De cada balotera se extrae una balota, formando así un resultado de cuatro cifras.
Aunque en el país existen diferentes tipos de loterías, hay tres que destacan entre los apostadores: Dorado, Paisita y Caribeña. Cada una realiza dos sorteos al día: uno en la jornada diurna y otro en la nocturna.
En el caso del Dorado, se juega a las 11:00 a.m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la tarde, el sorteo se lleva a cabo a las 3:30 p.m. Para este miércoles 24 de septiembre, los resultados fueron:
Dorado Mañana
- Premio mayor: 1803
- La Quinta: 7
Dorado Tarde
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Por su parte, el Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día se realiza a la 1:00 p.m. y el de la noche a las 6:00 p.m.
Paisita Día 24 de septiembre
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Paisita Noche 24 de septiembre
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.
Caribeña Día 24 de septiembre
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente.
Caribeña Noche 24 de septiembre
- Premio mayor: pendiente
- La Quinta: pendiente
Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.