En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de acertar son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día se realiza a la 2:00 p.m. y el de la noche a las 6:00 p.m.

El Paisita Día - 28 de septiembre

Premio mayor: 9670.

La Quinta: 6.

El Paisita Noche - 28 de septiembre

Premio mayor: Pendiente.

Animal: Pendiente.

La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Día - 28 de septiembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

La Caribeña Noche - 28 de septiembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.

En el caso del Dorado, se juega a las 11:00 a.m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p.m.

Dorado Noche - 28 de septiembre

Premio mayor: Pendiente.

La Quinta: Pendiente.