Suscribirse

Lotería

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del domingo 28 de septiembre; estos fueron los ganadores

Aquí puede consultar los resultados completos de estas loterías y verificar si la suerte estuvo de su lado.

Redacción Loterías
28 de septiembre de 2025, 7:12 p. m.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado.
Estas son las balotas ganadoras para los sorteos de La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado. | Foto: Getty Images - La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado / Montaje: Semana

En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan acertar con los números de las balotas ganadoras.

A pesar de que las probabilidades de acertar son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.

Ganador de lotería
Resultados loterías del domingo, 27 de septiembre. | Foto: Getty Images

Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día se realiza a la 2:00 p.m. y el de la noche a las 6:00 p.m.

El Paisita Día - 28 de septiembre

  • Premio mayor: 9670.
  • La Quinta: 6.
PAISITA DIA: Resultado PAISITA 1 DOMINGO 28 de Septiembre 2025

El Paisita Noche - 28 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.
PAISITA 2: Resultado PAISITA 2 del DOMINGO 28 de Septiembre de 2025.

La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Día - 28 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
Caribeña día: Resultado CARIBEÑA DIA del DOMINGO 28 de Septiembre de 2025.

La Caribeña Noche - 28 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
CARIBEÑA NOCHE: Resultado CARIBEÑA NOCHE del DOMINGO 28 de Septiembre de 2025.

En el caso del Dorado, se juega a las 11:00 a.m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p.m.

Dorado Noche - 28 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.
DORADO NOCHE: Resultado DORADO NOCHE del DOMINGO 28 de Septiembre 2025.
Contexto: Ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña: estos son los resultados de los sorteos día y noche del 27 de septiembre

Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hermana de B King reveló cómo identificaron su cadáver y mostró emotiva imagen

2. Expresidente Álvaro Uribe Vélez explica su propuesta para que la Justicia Penal Militar revise las condenas de la JEP en contra de exmilitares

3. Barcelona y Lamine Yamal hunden al Real Madrid en LaLiga: otro golpe tras el baile del Atlético de Madrid

4. Tiroteo en una iglesia de Michigan, Estados Unidos, deja al menos un muerto y diez heridos

5. Presidente Petro volvió a mencionar al Ejército de los Estados Unidos e hizo reflexión: “Llegó la hora”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería PaisitaChanceel doradoLotería La CaribeñaLoterías de hoyResultados LoteríaColjuegosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.