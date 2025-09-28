Lotería
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del domingo 28 de septiembre; estos fueron los ganadores
Aquí puede consultar los resultados completos de estas loterías y verificar si la suerte estuvo de su lado.
En Colombia, las loterías y los juegos de azar se han convertido en parte del día a día de muchas familias, pues representan para muchos la posibilidad de cambiar su vida en cuestión de segundos, si es que llegan acertar con los números de las balotas ganadoras.
A pesar de que las probabilidades de acertar son reducidas, miles de personas siguen participando con la ilusión de alcanzar premios millonarios que cambiarían su estabilidad económica y les permitiría cumplir algunos de sus sueños y planes.
Por su parte, El Paisita ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día se realiza a la 2:00 p.m. y el de la noche a las 6:00 p.m.
El Paisita Día - 28 de septiembre
- Premio mayor: 9670.
- La Quinta: 6.
El Paisita Noche - 28 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- Animal: Pendiente.
La Caribeña se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.
La Caribeña Día - 28 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
La Caribeña Noche - 28 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
En el caso del Dorado, se juega a las 11:00 a.m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p.m.
Dorado Noche - 28 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.
Finalmente, es importante tener en cuenta que al momento de jugar se debe hacer de manera responsable, definiendo un presupuesto adecuado para evitar pérdidas. Además, para reclamar un premio es obligatorio presentar el billete ganador junto con el documento de identidad.