Resultados de El Sinuano Día y Noche: conozca los números ganadores del más reciente sorteo

Por medio del Canal Telecaribe se puede dar seguimiento a los dos sorteos diarios.

Redacción Loterías
20 de octubre de 2025, 8:16 p. m.
Sinuano noche es uno de los juegos de azar más reconocidos en Colombia.
Sinuano Día y Noche. | Foto: Montaje El País: Fotos de iStockphoto/ Getty/ @SinuanoEl

Este lunes, 20 de octubre de 2025, se realizó el sorteo número 13.141 de la Lotería El Sinuano Día.

Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.

Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería El Sinuano Día.

  • Número ganador: 3253
  • Dos últimas cifras: 53
  • Tres últimas cifras: 253
  • La quinta: 9
Resultado EL SINUANO DIA Lunes 20 de Octubre de 2025

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Dos últimas cifras: (Pendiente)
  • Tres últimas cifras: (Pendiente)
  • La quinta: (Pendiente)
Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día:

  • Sorteo del 19 de octubre de 2025: 7461
  • Sorteo del 18 de octubre de 2025: 2092
  • Sorteo del 17 de octubre de 2025: 3805
  • Sorteo del 16 de octubre de 2025: 6452.

