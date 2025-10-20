Este lunes, 20 de octubre de 2025, se realizó el sorteo número 13.141 de la Lotería El Sinuano Día.

Este juego de azar, uno de los más tradicionales y seguidos en el Caribe colombiano, consiste en acertar la combinación de cinco balotas extraídas en el sorteo.

Como en cada jornada, miles de jugadores estuvieron atentos a la publicación de los resultados oficiales en redes sociales, con la expectativa de comprobar si su apuesta resultaba ganadora.

Resultado de El Sinuano Día

Conozca las diferentes combinaciones ganadoras del último sorteo de la lotería El Sinuano Día.

Número ganador: 3253

Dos últimas cifras: 53

Tres últimas cifras: 253

La quinta: 9

Resultado de El Sinuano Noche

El ganador del más reciente sorteo de El Sinuano Noche fue:

Número ganador: (Pendiente)

Dos últimas cifras: (Pendiente)

Tres últimas cifras: (Pendiente)

La quinta: (Pendiente)

Resultados de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día:

Sorteo del 19 de octubre de 2025: 3079

Sorteo del 18 de octubre de 2025: 3144

Sorteo del 17 de octubre de 2025: 6458

Sorteo del 16 de octubre de 2025: 4983

