Resultados de El Sinuano Día y Noche, hoy martes 26 de agosto

Este martes, 26 de agosto, se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, un juego de azar que es de los más apostados en la Costa Caribe de Colombia.

Para el caso del sorteo 13.031 jugado este martes, a continuación los resultados:

Número ganador: 0692

Dos últimas cifras: 92

Tres últimas cifras: 692

La quinta: 1

Estos son los números ganadores de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día

Sorteo del 25 de agosto de 2025: 6442

Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612

Sorteo del 23 de agosto de 2025: 5152

Sorteo del 22 de agosto de 2025: 5571

El Sinuano Noche: sorteo 13.032

En la noche, el Sinuano juega a partir de las 10:30 p. m. y su sorteo se transmite en vivo.

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Resultados Sinuano Noche:

Número ganador: (Pendiente)

Dos últimas cifras: (Pendiente)

Tres últimas cifras: (Pendiente)

La quinta: (Pendiente)

Estos son los números ganadores de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche