Resultados de El Sinuano Día y Noche, hoy martes 26 de agosto

El Sinuano juega todos los días y sus sorteos se transmiten en vivo.

Redacción Loterías
26 de agosto de 2025, 8:39 p. m.
Sorteo de El Sinuano
Sorteo de El Sinuano Día del 26 de agosto. | Foto: Pantallazo de video de Telecaribe

Este martes, 26 de agosto, se llevó a cabo un nuevo sorteo de El Sinuano Día, un juego de azar que es de los más apostados en la Costa Caribe de Colombia.

Contexto: El Paisita Día y Noche, estos son los resultados del 26 de agosto 2025: combinación ganadora del último sorteo

Para el caso del sorteo 13.031 jugado este martes, a continuación los resultados:

  • Número ganador: 0692
  • Dos últimas cifras: 92
  • Tres últimas cifras: 692
  • La quinta: 1
Resultado EL SINUANO DIA Martes 26 de Agosto de 2025

Estos son los números ganadores de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Día

  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 6442
  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 5152
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 5571

El Sinuano Noche: sorteo 13.032

En la noche, el Sinuano juega a partir de las 10:30 p. m. y su sorteo se transmite en vivo.

Contexto: La Antioqueñita Día y Tarde, estos son los resultados del 26 de agosto de 2025: la combinación ganadora del último sorteo

No obstante, los resultados, tanto de El Sinuano Día, como de El Sinuano Noche, se podrán consultar en la página web de la lotería.

Resultados Sinuano Noche:

  • Número ganador: (Pendiente)
  • Dos últimas cifras: (Pendiente)
  • Tres últimas cifras: (Pendiente)
  • La quinta: (Pendiente)

Estos son los números ganadores de los últimos cuatro sorteos de El Sinuano Noche

  • Sorteo del 25 de agosto de 2025: 2759
  • Sorteo del 24 de agosto de 2025: 5612
  • Sorteo del 23 de agosto de 2025: 5152
  • Sorteo del 22 de agosto de 2025: 5571

