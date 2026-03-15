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Resultados de La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los número ganadores de este domingo, 15 de marzo de 2026

Esta lotería cuenta con dos ediciones, ampliando la posibilidad de ganar millonarios premios.

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Redacción Loterías
15 de marzo de 2026, 12:51 p. m.
Resultados de los últimos sorteos de la lotería Antioqueñita
Resultados de los últimos sorteos de la lotería Antioqueñita Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Como es habitual, este domingo 15 de marzo de 2026 se realizaron los dos sorteos de la lotería La Antioqueñita, uno de los juegos de azar más populares en Colombia.

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En esta ocasión, la combinación ganadora de La Antioqueñita en su sorteo de la mañana fue el número 5864, acompañado por la balota conocida como ‘La Quinta’, número 0.

Resultados de La Antioqueñita Día hoy, 15 de marzo de 2026

  • Número ganador: 5864
  • Quinta balota: 0
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En esta edición de La Antioqueñita juega todos los días: de lunes a sábado a las 10:00 a. m., mientras que los domingos y festivos se lleva a cabo a las 12:00 p.m.

Resultados de La Antioqueñita Tarde hoy, 15 de marzo de 2026

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  • Número ganador: (Pendiente)
  • Quinta balota: (Pendiente)

¿Cómo se juega La Antioqueñita?

La modalidad de juego de esta lotería consiste en cuatro cifras que ofrecen la posibilidad de ganar cuando aciertan con el número o combinación ganadora.

Además, a estas cuatro cidras ha incorporado una modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’ para aumentar las opciones de llevarse el premio.

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Los premios se dividen según la cantidad de aciertos que se obtengan con el resultado final del sorteo, por lo que se recomienda verificar según la fecha y versión de la lotería.