Loterías
Resultados de la Lotería de Medellín | Consulte los números ganadores del sorteo de hoy, viernes 5 de septiembre
Este es el número ganador del premio mayor de los 16.000 millones de pesos.
La Lotería de Medellín, una de las más reconocidas del país, juega todos los viernes a las 11 de la noche y los resultados los puede ver por medio del canal Teleantioquia o en la transmisión en Facebook y en YouTube.
Este es el resultado de la Lotería de Medellín de este 5 de septiembre
Este viernes 5 de septiembre de 2025 se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, la cual entrega un jugoso premio mayor de 16.000 millones de pesos.
- El resultado del premio mayor del sorteo 4799 es 8417 de la serie 341.
En este video podrá verificar los resultados de la Lotería de Medellín de este viernes 5 de septiembre.
Así puede jugar la Lotería de Medellín
Para jugar esta lotería necesita adquirir una de las fracciones disponibles, la cual tiene un precio de $7.000. Pero si quiere el billete completo, lo puede adquirir por $21.000. Para poder jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.
Esta es la bolsa de premios que entrega esta lotería
Cualquier persona que compre una fracción o un billete completo de la Lotería de Medellín tendrá la oportunidad de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrán elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final.
- Premio Mayor: 16.000′000.000 pesos.
- Premio Seco de 1.000′000.000 pesos.
- Premio Seco de 700′000.000 pesos.
- Premio Seco de 100’000.000 pesos.
- Premio Seco de 50’000.000 pesos.
- Premio Seco de 20’000.000 pesos.
- Premio Seco de 15’000.000 pesos