Resultados de la Lotería de Medellín | Consulte los números ganadores del sorteo de hoy, viernes 5 de septiembre

La Lotería de Medellín, una de las más reconocidas del país, juega todos los viernes a las 11 de la noche y los resultados los puede ver por medio del canal Teleantioquia o en la transmisión en Facebook y en YouTube.

Este es el resultado de la Lotería de Medellín de este 5 de septiembre

Este viernes 5 de septiembre de 2025 se jugó un nuevo sorteo de la Lotería de Medellín, la cual entrega un jugoso premio mayor de 16.000 millones de pesos.

El resultado del premio mayor del sorteo 4799 es 8417 d e la serie 341.

En este video podrá verificar los resultados de la Lotería de Medellín de este viernes 5 de septiembre.

Así puede jugar la Lotería de Medellín

Para jugar esta lotería necesita adquirir una de las fracciones disponibles, la cual tiene un precio de $7.000. Pero si quiere el billete completo, lo puede adquirir por $21.000. Para poder jugar debe tener 4 números y una serie de 3 números.

Esta es la bolsa de premios que entrega esta lotería

Cualquier persona que compre una fracción o un billete completo de la Lotería de Medellín tendrá la oportunidad de ganar apostando un monto de dinero a una cifra que contenga cuatro números del 0 al 9 cada uno, sin embargo, también podrán elegir únicamente uno, dos o tres números de la cifra final.