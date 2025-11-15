Resultados de loterías del sábado 15 de noviembre: vea los ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

La lotería se ha vuelto uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo en los últimos años. Este tipo de sorteo premia a varios jugadores diariamente con miles de millones, pues a lo largo del tiempo se han diseñado nuevas estrategias y también modalidades de juego.

En Colombia, Coljuegos es la autoridad encargada de supervisar que todos los sorteos de loterías y chances se desarrollen en el marco de la transparencia, para garantizar que los resultados sean confiables y libres de manipulación.

Desde Colombia, cada vez más personas se animan a participar en la lotería estadounidense y soñar con un cambio de vida. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty

Entre las loterías más seguidas se destacan El Dorado, Paisita y la Caribeña, que son reconocidas dados los atractivos premios que ofrecen cada día. Algunos sorteos incorporan La Quinta, que es una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y ofrece oportunidades de acierto.

Estos son los resultados de la jornada:

El Dorado Mañana

Este sábado, El Dorado dio inicio a la jornada con su sorteo habitual de las 11:00 de la mañana.

Premio mayor: 2596

La Quinta: 6

El Dorado Tarde

Premio mayor: (pendiente)

La Quinta: (pendiente)

El Paisita Día

En Antioquia, la emoción se vivió con el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m., donde cientos de apostadores esperaban con ilusión el número ganador.

Premio mayor: 0180

La Quinta: 5

El Paisita Noche

Premio mayor: (pendiente)

La Caribeña Día

En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado al mediodía. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa.

Premio mayor: (pendiente)

La Quinta: (pendiente)

La Caribeña Noche