LOTERÍAS

Resultados ganadores de El Sinuano Día y Noche este Viernes Santo, 3 de abril

La realización de un nuevo sorteo despertó la ilusión de la fortuna a un colombiano a inicios de semana.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
3 de abril de 2026, 2:43 p. m.
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche
Resultados último sorteo Sinuano Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La jornada de este viernes, 3 de abril, generó gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras realizarse un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y populares entre los apostadores en el inicio del año.

Los resultados fueron revelados durante la transmisión oficial en vivo, provocando reacciones inmediatas entre los jugadores. En el sorteo de El Sinuano Día, el número ganador fue el 3200, cifra que se difundió rápidamente a través de redes sociales y canales oficiales.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este Viernes Santo, 3 de abril de 2026

A este resultado se sumó la habitual ‘quinta’, anunciada por el canal Telecaribe, que en esta ocasión correspondió al número 5, completando así la combinación que dejó a los ganadores de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 3 de abril

  • Número ganador de cuatro cifras: 3200
  • Número ganador de cinco cifras: 5
YouTube video UO8_8L84mc8 thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 3 de abril

  • Número ganador de cuatro cifras: 2104
  • Número ganador de cinco cifras: 3
YouTube video iX8ON2xQfb8 thumbnail

El próximo sorteo de El Sinuano Día y Noche se realizará el sábado 4 de abril, a partir de las 2:30 de la tarde.

¿Cómo confirmar si fue uno de los ganadores?

Para resultar ganador en cualquiera de las ediciones de El Sinuano, la apuesta debe coincidir exactamente con el número sorteado, respetando tanto el orden de las cifras como la modalidad elegida.

Números ganadores de La Antioqueñita Día y Tarde de este viernes, 3 de abril de 2026

Es importante tener en cuenta que el juego ofrece diferentes tipos de apuesta, por lo que los premios se definen de la siguiente manera:

  • Combinación completa: acierto de los cuatro números en el orden exacto.
  • Aciertos parciales: se premia a quienes acierten las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último número —llamado “uña”—.
  • La edición nocturna de lunes a sábado de El Sinuano se realiza a las 10:30 p. m., momento en el que los apostadores pueden conocer el resultado ganador.
  • Se recomienda revisar cuidadosamente los números publicados y, en caso de haber resultado ganador, acudir con el documento de identidad y cumplir con los requisitos establecidos para reclamar el premio.