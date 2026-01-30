Loterías

Resultados ganadores de los sorteos de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 30 de enero

Las cifras fueron compartidas a lo largo de la jornada, plasmando los números de la suerte.

30 de enero de 2026
En el país, la lotería forma parte del día a día de muchos colombianos, más allá de ser un simple juego de azar. Para miles de personas, comprar un chance es un ritual cargado de esperanza, con la ilusión de que un número pueda marcar un antes y un después en sus vidas. Dentro de la amplia oferta existente, El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han posicionado como algunas de las opciones más representativas, cada una con características que conectan de manera distinta con sus jugadores.

El Dorado se asocia con la posibilidad de obtener una ganancia rápida que permita resolver pendientes económicos, cumplir anhelos o darse un respiro financiero. Su principal atractivo está en esa sensación de oportunidad inmediata que impulsa a muchos a intentarlo una y otra vez.

En cuanto a El Paisita, su fortaleza está en el vínculo cercano que mantiene con el público. Esta lotería destaca por su componente tradicional y emocional, convirtiéndose en la elección preferida de quienes juegan números relacionados con fechas, recuerdos o personas importantes.

Por otro lado, La Caribeña transmite una energía distinta, inspirada en la vitalidad y el ambiente alegre de la región Caribe. Su identidad colorida y optimista conecta con quienes ven el juego como una experiencia positiva, cargada de entusiasmo y buena vibra.

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 8632
  • La Quinta: 7
Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: 0797
  • La Quinta: 1
El Paisita Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • Animal: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

