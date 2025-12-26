Loterías

Resultados Lotería Chontico del viernes 26 de diciembre: ¿es uno de los ganadores?

Los resultados de estas loterías se deben verificar únicamente a través de canales oficiales.

Redacción Loterías Revista Semana

26 de diciembre de 2025
Resultados del Chontico Día y Noche
El sorteo número 8291 de la Lotería Chontico, realizado el viernes 26 de diciembre de 2025, volvió a despertar expectativas entre miles de seguidores en Colombia.

El resultado principal dejó como cifra ganadora el 5682, un número que rápidamente se convirtió en tema de conversación entre quienes siguen con atención cada jugada, aferrados a la ilusión de un resultado favorable.

Durante la misma jornada también se dio a conocer el número de ‘La Quinta’, la balota adicional que complementa el sorteo y amplía las posibilidades de premio.

En esta oportunidad, el dígito asignado fue el 6, un dato que para muchos apostadores resulta determinante al momento de analizar combinaciones.

Con el paso del tiempo, Chontico ha logrado consolidarse como uno de los juegos de azar más populares del país. Su formato sencillo, sumado a la realización de dos sorteos diarios (Chontico Día y Chontico Noche), ha mantenido el interés de un público amplio. La flexibilidad en montos y números elegidos continúa alimentando la expectativa colectiva por alcanzar el premio mayor.

Resultados de la Lotería Chontico Día hoy, 26 de diciembre de 2025

Premio mayor: 5682 - 6

  • Tres últimas cifras: 682
  • Dos últimas cifras: 82
  • Número completo: 5682
  • Última cifra:  6
Resultados de la Lotería Chontico Noche hoy, 26 de diciembre de 2025

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: pendiente
  • Última cifra:  pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día sábado 27 de diciembre de 2025, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

  • 25 de diciembre de 2025:  4160 - 9
  • 24 de diciembre de 2025:  1343 - 8
  • 23 de diciembre de 2025:  8155 - 6

Chontico Noche

  • 25 de diciembre de 2025: 4004 - 8
  • 24 de diciembre de 2025: 7234 - 6
  • 23 de diciembre de 2025: 3173 - 2

