Loterías

Se revelaron los resultados de las loterías El Paisita Día, La Caribeña y El Dorado la mañana de este sábado 17 de enero

Estas loterías juegan dos veces al día, toda la semana. Consulte si es el nuevo millonario de Colombia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de enero de 2026, 6:41 p. m.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje SEMANA

La lotería se ha vuelto uno de los juegos de azar más populares en todo el mundo en los últimos años. Las más seguidas son El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Algunos sorteos incorporan La Quinta, que es una balota extra que acompaña las cuatro cifras principales y ofrece oportunidades de acierto.

Lotería de Santander del viernes 16 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Estos son los resultados de la jornada:

El Paisita Día

En Antioquia, la emoción se vivió con el sorteo de La Paisita Día, realizado a la 1:00 p.m. este sábado, donde cientos de apostadores esperaban con ilusión el número ganador.

  • Premio mayor: 3471
  • La Quinta: 7

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente

La Caribeña Día

En la región Caribe, la suerte también estuvo en juego con el sorteo de La Caribeña Día, celebrado al mediodía. Miles de participantes siguieron atentos el resultado que definió nuevos ganadores en la costa.

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: 9957
  • La Quinta: 2

