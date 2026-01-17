¿Será el nuevo millonario de hoy? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado 17 de enero

La Antioqueñita Día y Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos del país, con gran acogida en Antioquia. Sus dos sorteos diarios permiten a los jugadores contar con mayores opciones de obtener premios.

En cuanto a La Antioqueñita Día, identificada también como La Antioqueñita 1, este sábado 18 de enero se realizó el sorteo número 6263, cuyo resultado arrojó la combinación 1433 y la balota especial “La Quinta” con el número 8.

Este sorteo matutino se efectúa diariamente a las 10:00 a. m.; no obstante, los domingos y días festivos su horario se modifica y se realiza a las 12:00 del mediodía.

Resultados del sorteo 6263 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 1433

Quinta balota: 8

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Resultado del sorteo 6264 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 16 de enero de 2026: 8667 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 15 de enero de 2026: 2831 – Quinta balota: 8

– Quinta balota: Sorteo del 14 de enero de 2026: 3774 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde