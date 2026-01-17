Lotería

¿Será el nuevo millonario de hoy? Resultado del sorteo de La Antioqueñita Día y Tarde de este sábado 17 de enero

Descubra las cifras que resultaron ganadoras en los sorteos más recientes de esta reconocida lotería de Antioquia.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de enero de 2026, 6:10 p. m.
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde
Resultados último sorteo La Antioqueñita Día y Tarde Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

La Antioqueñita Día y Tarde se ha consolidado como uno de los juegos de azar más reconocidos del país, con gran acogida en Antioquia. Sus dos sorteos diarios permiten a los jugadores contar con mayores opciones de obtener premios.

En cuanto a La Antioqueñita Día, identificada también como La Antioqueñita 1, este sábado 18 de enero se realizó el sorteo número 6263, cuyo resultado arrojó la combinación 1433 y la balota especial “La Quinta” con el número 8.

Este sorteo matutino se efectúa diariamente a las 10:00 a. m.; no obstante, los domingos y días festivos su horario se modifica y se realiza a las 12:00 del mediodía.

Resultados del sorteo 6263 – La Antioqueñita Día

  • Número ganador: 1433
  • Quinta balota: 8
YouTube video 769vSHGF-v8 thumbnail

Si en este reciente sorteo de La Antioqueñita Día no tuvo un golpe de suerte, puede intentarlo de nuevo en la edición de la tarde, que se realiza a las 4:00 p. m.

Loterías

Este es el resultado de la lotería de Medellín el viernes 16 de enero

Loterías

Conozca si se llevó el premio gordo de la Lotería de Risaralda, sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Loterías

Lotería de Santander del viernes 16 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 16 de enero

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Loterías

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Loterías

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Loterías

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Loterías

Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: revise aquí los resultados de este jueves 15 de enero

Loterías

La Antioqueñita día y tarde este miércoles 14 de enero de 2026: resultados ganadores

Resultado del sorteo 6264 – La Antioqueñita Tarde

  • Número ganador: pendiente
  • Quinta balota: pendiente
YouTube video phvRba1o6ZU thumbnail

Los participantes de ambas ediciones de esta lotería pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde se anuncian los resultados en tiempo real y se conoce al instante cuáles son las combinaciones que determinan el ganador o ganadores de la jornada.

Si se perdió los más recientes sorteos, a continuación encontrará los últimos tres resultados de cada una de las versiones de esta lotería:

La Antioqueñita Día

  • Sorteo del 16 de enero de 2026: 8667 – Quinta balota: 0
  • Sorteo del 15 de enero de 2026: 2831 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 14 de enero de 2026: 3774 – Quinta balota: 1

La Antioqueñita Tarde

  • Sorteo del 16 de enero de 2026: 9293 – Quinta balota: 1
  • Sorteo del 15 de enero de 2026: 2130 – Quinta balota: 8
  • Sorteo del 14 de enero de 2026: 1217 – Quinta balota: 6

Más de Loterías

Una nueva jornada de la Lotería de Medellín dejó en evidencia la relevancia de su plan de premios semanales.

Este es el resultado de la lotería de Medellín el viernes 16 de enero

El plan de premios incluyó varios secos millonarios además del tradicional premio mayor.

Conozca si se llevó el premio gordo de la Lotería de Risaralda, sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Lotería de Santander, 16 de enero de 2026.

Lotería de Santander del viernes 16 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Super Astro Luna, resultados de hoy

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 16 de enero

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Resultados del Super Astro Sol

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Siinuano Día y Noche

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Chontico Día y Noche

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 16 de enero

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Noticias Destacadas